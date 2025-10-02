На фронті зафіксовано 102 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 102 боєзіткнення.

Бойові дії на півночі

Від артилерійських обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Прогрес Чернігівської області; Ходине, Бобилівка, Бояро-Лежачі Сумської області. Авіаційного удару зазнав населений пункт Хотінь.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян, ще одне боєзіткнення триває. Противник від початку доби завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 86 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік населеного пункту Дробишеве. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Ямполя та Івано-Дар’ївки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому напрямку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка наші воїни зупинили 11 наступальних дій ворога.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та в напрямку Покровська, Філії. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 27 атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував у районах населених пунктів Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове. Вісім боєзіткнень продовжуються дотепер.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районі населеного пункту Полтавка, два з них досі тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів П’ятихатки та Лобкове. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Малокатеринівка, Григорівка та Новоукраїнка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

