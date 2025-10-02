РУС
Россия достигла очень мало в этом году, необходимо усилить давление и санкции для окончания войны, - Зеленский

зеленський

Россия достигла очень мало в этом году, но необходимо продолжить усиление давления на нее, чтобы РФ была вынуждена закончить войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы говорили с партнерами, которые развивают программу SAFE, и мы очень надеемся, что мы будем надежными партнерами, и мы надеемся на гарантии безопасности, и мы очень надеемся, что эта модель, которая будет работать для Украины, будет работать и в Европе. И мы много говорили о войне, о том, как солдаты борются, и как Россия многое сделала в этом году, но, на самом деле, достигла очень мало", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.

Он отметил, что РФ прибегает ко многим различным ошибкам, и необходимо усилить давление таким образом, чтобы россияне изменили свою политику и были вынуждены закончить войну.

"Нам необходимо усилить пакеты санкций и прибегнуть к другим очень сильным инструментам, что касается торговли нефтью, нефтепродуктами, и также максимальных санкций", - подчеркнул президент Украины.

Росія досягла дуже мало цього року Джерело: https://censor.net/ua/n3577510

То це ішака, мабуть, засмучує. Воно сподівалось на більше та на договорняк.
02.10.2025 18:34 Ответить
Зовсім навпаки.Договорняк = втрата влади. А він же казав ставити на нього бо путін старий. Нікуда він не хоче йти.
02.10.2025 18:53 Ответить
На сцені ти херой а на посаді президента 0! Креативу немає, все передбачувано і непрацює! У довгу перемогти імперію неможливо, через недостатню ресурсну базу, потрібні заворушення в самій імперії,що б її регіони повстали..де ваша робота в цьому напрямку? Де наша пропаганда для цих вбогих ... треба всього навсього пояснити, повстаньте врешті, скиньте те рабське ярмо москви і ти -тувинець і ти бурят будеш мати у своїй країні -статки шейхів арабських і утримувати стільки дітей і жінок скільки забажаєш...
02.10.2025 18:39 Ответить
Невже цей трьоп беззмістовний ще на когось впливає?
02.10.2025 18:43 Ответить
забиває мізки, про корупцію і мародерсьтво мовчить зелений покидьок
