Россия достигла очень мало в этом году, необходимо усилить давление и санкции для окончания войны, - Зеленский
Россия достигла очень мало в этом году, но необходимо продолжить усиление давления на нее, чтобы РФ была вынуждена закончить войну.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы говорили с партнерами, которые развивают программу SAFE, и мы очень надеемся, что мы будем надежными партнерами, и мы надеемся на гарантии безопасности, и мы очень надеемся, что эта модель, которая будет работать для Украины, будет работать и в Европе. И мы много говорили о войне, о том, как солдаты борются, и как Россия многое сделала в этом году, но, на самом деле, достигла очень мало", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.
Он отметил, что РФ прибегает ко многим различным ошибкам, и необходимо усилить давление таким образом, чтобы россияне изменили свою политику и были вынуждены закончить войну.
"Нам необходимо усилить пакеты санкций и прибегнуть к другим очень сильным инструментам, что касается торговли нефтью, нефтепродуктами, и также максимальных санкций", - подчеркнул президент Украины.
То це ішака, мабуть, засмучує. Воно сподівалось на більше та на договорняк.