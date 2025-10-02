Росія досягла дуже мало цього року, необхідно посилити тиск і санкції для закінчення війни, - Зеленський

Росія досягла дуже мало цього року, але необхідно продовжити посилення тиску на неї, щоб РФ була вимушена закінчити війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми говорили з партнерами, які розвивають програму SAFE, і ми дуже сподіваємося, що ми будемо надійними партнерами, і ми сподіваємося на безпекові гарантії, і ми дуже сподіваємося, що ця модель, яка буде працювати для України, буде працювати і в Європі. І ми багато говорили про війну, про те, як солдати борються, і як Росія багато чого зробила цього року, але, насправді, досягла дуже мало", - сказав Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені.

Він зауважив, що РФ вдається до багатьох різних помилок, і необхідно посилити тиск таким чином, щоб росіяни змінили свою політику і були вимушені закінчити війну.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

"Нам необхідно посилити пакети санкцій і вдатися до інших дуже сильних інструментів, що стосується торгівлі нафтою, нафтопродуктами, і також максимальних санкцій", - наголосив президент України.

Читайте: Зеленський про переговори з США щодо постачання зброї великої дальності: Все буде залежати від рішення Трампа