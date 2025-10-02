УКР
Новини Санкції проти Росії
412 7

Росія досягла дуже мало цього року, необхідно посилити тиск і санкції для закінчення війни, - Зеленський

зеленський

Росія досягла дуже мало цього року, але необхідно продовжити посилення тиску на неї, щоб РФ була вимушена закінчити війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми говорили з партнерами, які розвивають програму SAFE, і ми дуже сподіваємося, що ми будемо надійними партнерами, і ми сподіваємося на безпекові гарантії, і ми дуже сподіваємося, що ця модель, яка буде працювати для України, буде працювати і в Європі. І ми багато говорили про війну, про те, як солдати борються, і як Росія багато чого зробила цього року, але, насправді, досягла дуже мало", - сказав Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені.

Він зауважив, що РФ вдається до багатьох різних помилок, і необхідно посилити тиск таким чином, щоб росіяни змінили свою політику і були вимушені закінчити війну.

"Нам необхідно посилити пакети санкцій і вдатися до інших дуже сильних інструментів, що стосується торгівлі нафтою, нафтопродуктами, і також максимальних санкцій", - наголосив президент України.

Читайте: Зеленський про переговори з США щодо постачання зброї великої дальності: Все буде залежати від рішення Трампа

Автор: 

Зеленський Володимир (25682) росія (68158) війна в Україні (6434)
То це ішака, мабуть, засмучує. Воно сподівалось на більше та на договорняк.
показати весь коментар
02.10.2025 18:34 Відповісти
Зовсім навпаки.Договорняк = втрата влади. А він же казав ставити на нього бо путін старий. Нікуда він не хоче йти.
показати весь коментар
02.10.2025 18:53 Відповісти
На сцені ти херой а на посаді президента 0! Креативу немає, все передбачувано і непрацює! У довгу перемогти імперію неможливо, через недостатню ресурсну базу, потрібні заворушення в самій імперії,що б її регіони повстали..де ваша робота в цьому напрямку? Де наша пропаганда для цих вбогих ... треба всього навсього пояснити, повстаньте врешті, скиньте те рабське ярмо москви і ти -тувинець і ти бурят будеш мати у своїй країні -статки шейхів арабських і утримувати стільки дітей і жінок скільки забажаєш...
показати весь коментар
02.10.2025 18:39 Відповісти
Невже цей трьоп беззмістовний ще на когось впливає?
показати весь коментар
02.10.2025 18:43 Відповісти
забиває мізки, про корупцію і мародерсьтво мовчить зелений покидьок
показати весь коментар
02.10.2025 19:04 Відповісти
Ворог окупував Ольгівське (Запорізька область), Березове (Дніпропетровська область) та Калинівське (Дніпропетровщина), а також просунувся поблизу Новоіванівки (Запорізька обл.) та Вороного (Дніпропетровська обл.)" Джерело: https://censor.net/ua/n3577507

И это только за сегодня.
показати весь коментар
02.10.2025 20:03 Відповісти
Шо оно несёт?
показати весь коментар
02.10.2025 20:23 Відповісти
 
 