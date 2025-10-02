Украина выразила солидарность с Великобританией после теракта в Манчестере
После террористического нападения на синагогу в Манчестере Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил солидарность с Великобританией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал на платформе X.
"После жестокого нападения на синагогу в Йом-Кипур Украина поддерживает город Манчестер и еврейские общины по всей Великобритании. Наши сердца с семьями жертв. Мы решительно осуждаем любые акты антисемитизма и насилия", - отметил министр.
По информации британской полиции, мужчина напал на посетителей синагоги в Манчестере, в результате чего погибли два человека. Инцидент квалифицирован как террористическая атака.
Сибига подчеркнул, что "террор никогда не победит общие ценности и единство народов, а насилие и антисемитизм должны быть решительно осуждены международным сообществом".
В четверг, 2 октября, в 9:31 по местному времени полиция Манчестера получила сообщение о наезде автомобиля на людей и о мужчине с ножевым ранением возле синагоги на северо-востоке города. Нападение произошло в день Йом Кипур, который считается самым святым в еврейской традиции.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала инцидент "ужасным" и подчеркнула, что проявления ненависти, антисемитизм и насилие недопустимы в цивилизованном обществе.
