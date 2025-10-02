Україна висловила солідарність із Великою Британією після теракту в Манчестері

Після терористичного нападу на синагогу в Манчестері Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив солідарність із Великою Британією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав на платформі X.

"Після жорстокого нападу на синагогу в Йом-Кіпур Україна підтримує місто Манчестер та єврейські громади по всій Великій Британії. Наші серця з родинами жертв. Ми рішуче засуджуємо будь-які акти антисемітизму та насильства", - зазначив міністр.

Читайте: Росія відключила ЗАЕС і готує її перепідключення до власної енергосистеми - МЗС

За інформацією британської поліції, чоловік напав на відвідувачів синагоги в Манчестері, внаслідок чого загинули двоє людей. Інцидент кваліфіковано як терористичну атаку.

Сибіга підкреслив, що "терор ніколи не переможе спільні цінності та єдність народів, а насильство і антисемітизм повинні бути рішуче засуджені міжнародною спільнотою".

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

У четвер, 2 жовтня, о 9:31 за місцевим часом поліція Манчестера отримала повідомлення про наїзд автомобіля на людей та про чоловіка з ножовим пораненням біля синагоги на північному сході міста. Напад стався в день Йом Кіпур, який вважається найсвятішим у єврейській традиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Недорогі високоінтелектуальні британські дрони з’являться в Україні

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас назвала інцидент "жахливим" та наголосила, що прояви ненависті, антисемітизм і насильство неприпустимі в цивілізованому суспільстві.