На фронте произошло 133 боестолкновения, почти половина из них - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 133 боевых столкновения.

Сегодня оккупанты нанесли 47 авиационных ударов, сбросили 115 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1803 дроны-камикадзе и осуществили 3247 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки россиян, еще одно боестолкновение продолжается. С начала суток противник нанес четыре авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиабомб и совершил 86 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасильевка.

На Купянском направлении Силы обороны успешно отбили три вражеские атаки в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Колодязи, Шандриголове, Торское, Грековка и в сторону населенного пункта Дробишеве. Наши защитники остановили все вражеские атаки.

На Северском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи Ямполя, Серебрянки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боевых столкновения. Захватчик пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Щербиновка, Иванополье, Александро-Калиново, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 36 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Луч, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Ореховое, Новоукраинка и в направлении Покровска и Филия. До сих пор идут три боестолкновения. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 114 оккупантов, из них 75 - безвозвратно. Также обезврежено 13 беспилотных летательных аппаратов и одно орудие, повреждены два орудия и восемь мест укрытия вражеской пехоты.

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал в районах населенных пунктов Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасильевское, Январское, Березовое. Четыре вражеские атаки до сих пор продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Пятихатки и Лобково. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Малокатериновка, Григорьевка и Новоукраинка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

