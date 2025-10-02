РУС
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
953 17

Поставка ракет Tomahawk Украине станет новым уровнем эскалации в отношениях с США, - Путин

путін

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине приведут к "совершенно новому уровню эскалации", но не изменят поля боя.

Об этом Путин сказал в выступлении на Валдайском форуме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Использование "Томагавков" без непосредственного участия американских военнослужащих невозможно. Это ознаменовало бы совершенно новый, качественно новый этап эскалации, в частности в отношениях между Россией и Соединенными Штатами", - сказал Путин.

При этом он отметил, что восстановление полноформатных отношений с Вашингтоном отвечает интересам России. Нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом, по словам Путина, заявляет о своих интересах "прямо, но без излишнего лицемерия".

Также читайте: Вэнс: США рассматривают передачу ракет Tomahawk Украине, окончательное решение за Трампом

путин владимир (32248) ракеты (3735) США (28002) война в Украине (6387)
Топ комментарии
+3
коричневые линии
показать весь комментарий
02.10.2025 23:54 Ответить
+2
Ще ескалацією лякає *****? Невже тоді нападе на Україну? До того ж ***** постійно заявляє що Сосія воює з НАТО а тепер верещить щоб НАТО даже не постачало зброю Україні
показать весь комментарий
03.10.2025 00:00 Ответить
+1
Словоблудие.
показать весь комментарий
02.10.2025 23:56 Ответить
коричневые линии
показать весь комментарий
02.10.2025 23:54 Ответить
більш схоже на спільну акцію цру та фсб по пітушинню кацапів...
показать весь комментарий
03.10.2025 00:27 Ответить
Словоблудие.
показать весь комментарий
02.10.2025 23:56 Ответить
іщо би
показать весь комментарий
02.10.2025 23:58 Ответить
Воронежу приготовиться!!!
показать весь комментарий
02.10.2025 23:59 Ответить
в цій ситуації це може бути не жарт....
показать весь комментарий
03.10.2025 00:28 Ответить
А тебе ***** ніхто не питає! Тебе вже навіть трампон гандоном обізвав
показать весь комментарий
03.10.2025 00:00 Ответить
Ще ескалацією лякає *****? Невже тоді нападе на Україну? До того ж ***** постійно заявляє що Сосія воює з НАТО а тепер верещить щоб НАТО даже не постачало зброю Україні
показать весь комментарий
03.10.2025 00:00 Ответить
)(уйло обісралось...
показать весь комментарий
03.10.2025 00:06 Ответить
Делов то. Напишем на Томагавках например Паляниця 2
показать весь комментарий
03.10.2025 00:07 Ответить
"Типу Фламінго"
показать весь комментарий
03.10.2025 00:15 Ответить
Взагалі так і потрібно було би робити якщо хтось реально би хотів ті тамагочі Україні передати то не обʼявляли би на всю івановську...і написати можна було би що завгодно тоді але як нам повезло що в нас союзники не якісь там підсанкційні іран та кндр а США і ЄС
показать весь комментарий
03.10.2025 00:38 Ответить
І шо?
показать весь комментарий
03.10.2025 00:13 Ответить
А постачання Шахедів Іраном та ракет КНДР Роісє не було ескалацією?

Смокчіть і не репетуйте, кацапи.
показать весь комментарий
03.10.2025 00:14 Ответить
І для чого цей триндьож про Томагавки. Мовчки, отримали, запустили, роздовбали - це не ми.
Мені здається так треба робити, бо головне - результат, а не піар.
показать весь комментарий
03.10.2025 00:16 Ответить
Використання "Томагавків" без безпосередньої участі американських військовослужбовців неможливе. Джерело: https://censor.net/ua/n3577553

а кожен томагавк пілотується американським льотчиком)
а кожен томагавк пілотується американським льотчиком)
показать весь комментарий
03.10.2025 00:23 Ответить
Та навіть іноземний пілот у кабіні іноземного літака ніколи нвкого не засмучував, коли була зацікавленість.
показать весь комментарий
03.10.2025 00:26 Ответить
 
 