Поставка ракет Tomahawk Украине станет новым уровнем эскалации в отношениях с США, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине приведут к "совершенно новому уровню эскалации", но не изменят поля боя.

Об этом Путин сказал в выступлении на Валдайском форуме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Использование "Томагавков" без непосредственного участия американских военнослужащих невозможно. Это ознаменовало бы совершенно новый, качественно новый этап эскалации, в частности в отношениях между Россией и Соединенными Штатами", - сказал Путин.

При этом он отметил, что восстановление полноформатных отношений с Вашингтоном отвечает интересам России. Нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом, по словам Путина, заявляет о своих интересах "прямо, но без излишнего лицемерия".

