Постачання ракет Tomahawk Україні стане новим рівнем ескалації у відносинах із США, - Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до "абсолютно нового рівня ескалації", але не змінить поля бою.
Про це Путін сказав у виступі на Валдайському форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Використання "Томагавків" без безпосередньої участі американських військовослужбовців неможливе. Це ознаменувало б абсолютно новий, якісно новий етап ескалації, зокрема у відносинах між Росією та Сполученими Штатами", – сказав Путін.
При цьому він зазначив, що відновлення повноформатних відносин із Вашингтоном відповідає інтересам Росії. Нинішня американська адміністрація на чолі з Дональдом Трампом, за словами Путіна, заявляє про свої інтереси "прямо, але без зайвого лицемірства".
Смокчіть і не репетуйте, кацапи.
Мені здається так треба робити, бо головне - результат, а не піар.
а кожен томагавк пілотується американським льотчиком)
зараз вони разом патякають про Томагавк, який невідомо чи може літати у ******** війні
роздовбати дикунів в капцях-шльопанцях в Іраку чи Лівії то не зовсім то
нам би про брудну бомбу час прийшов подумати, бо ху йло загрожує пальнути по нашим АЕС