УКР
Новини Ракети Tomahawk для України
Постачання ракет Tomahawk Україні стане новим рівнем ескалації у відносинах із США, - Путін

путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до "абсолютно нового рівня ескалації", але не змінить поля бою.

Про це Путін сказав у виступі на Валдайському форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Використання "Томагавків" без безпосередньої участі американських військовослужбовців неможливе. Це ознаменувало б абсолютно новий, якісно новий етап ескалації, зокрема у відносинах між Росією та Сполученими Штатами", – сказав Путін.

При цьому він зазначив, що відновлення повноформатних відносин із Вашингтоном відповідає інтересам Росії. Нинішня американська адміністрація на чолі з Дональдом Трампом, за словами Путіна, заявляє про свої інтереси "прямо, але без зайвого лицемірства".

Також читайте: Венс: США розглядають передачу ракет Tomahawk Україні, остаточне рішення за Трампом

путін володимир (24869) ракети (4196) США (24436) війна в Україні (6434)
+9
коричневые линии
02.10.2025 23:54 Відповісти
02.10.2025 23:54 Відповісти
+3
Словоблудие.
02.10.2025 23:56 Відповісти
02.10.2025 23:56 Відповісти
+2
Воронежу приготовиться!!!
02.10.2025 23:59 Відповісти
02.10.2025 23:59 Відповісти
02.10.2025 23:54 Відповісти
02.10.2025 23:54 Відповісти
більш схоже на спільну акцію цру та фсб по пітушинню кацапів...
03.10.2025 00:27 Відповісти
03.10.2025 00:27 Відповісти
02.10.2025 23:56 Відповісти
02.10.2025 23:56 Відповісти
іщо би
02.10.2025 23:58 Відповісти
02.10.2025 23:58 Відповісти
02.10.2025 23:59 Відповісти
02.10.2025 23:59 Відповісти
в цій ситуації це може бути не жарт....
03.10.2025 00:28 Відповісти
03.10.2025 00:28 Відповісти
А тебе ***** ніхто не питає! Тебе вже навіть трампон гандоном обізвав
03.10.2025 00:00 Відповісти
03.10.2025 00:00 Відповісти
Ще ескалацією лякає *****? Невже тоді нападе на Україну? До того ж ***** постійно заявляє що Сосія воює з НАТО а тепер верещить щоб НАТО даже не постачало зброю Україні
03.10.2025 00:00 Відповісти
03.10.2025 00:00 Відповісти
)(уйло обісралось...
03.10.2025 00:06 Відповісти
03.10.2025 00:06 Відповісти
Делов то. Напишем на Томагавках например Паляниця 2
03.10.2025 00:07 Відповісти
03.10.2025 00:07 Відповісти
"Типу Фламінго"
03.10.2025 00:15 Відповісти
03.10.2025 00:15 Відповісти
Взагалі так і потрібно було би робити якщо хтось реально би хотів ті тамагочі Україні передати то не обʼявляли би на всю івановську...і написати можна було би що завгодно тоді але як нам повезло що в нас союзники не якісь там підсанкційні іран та кндр а США і ЄС
03.10.2025 00:38 Відповісти
03.10.2025 00:38 Відповісти
І шо?
03.10.2025 00:13 Відповісти
03.10.2025 00:13 Відповісти
А постачання Шахедів Іраном та ракет КНДР Роісє не було ескалацією?

Смокчіть і не репетуйте, кацапи.
03.10.2025 00:14 Відповісти
03.10.2025 00:14 Відповісти
І для чого цей триндьож про Томагавки. Мовчки, отримали, запустили, роздовбали - це не ми.
Мені здається так треба робити, бо головне - результат, а не піар.
03.10.2025 00:16 Відповісти
03.10.2025 00:16 Відповісти
Використання "Томагавків" без безпосередньої участі американських військовослужбовців неможливе. Джерело: https://censor.net/ua/n3577553
а кожен томагавк пілотується американським льотчиком)
03.10.2025 00:23 Відповісти
03.10.2025 00:23 Відповісти
Та навіть іноземний пілот у кабіні іноземного літака ніколи нвкого не засмучував, коли була зацікавленість.
03.10.2025 00:26 Відповісти
03.10.2025 00:26 Відповісти
Трамп і путін - союзники

зараз вони разом патякають про Томагавк, який невідомо чи може літати у ******** війні

роздовбати дикунів в капцях-шльопанцях в Іраку чи Лівії то не зовсім то

нам би про брудну бомбу час прийшов подумати, бо ху йло загрожує пальнути по нашим АЕС
03.10.2025 00:51 Відповісти
03.10.2025 00:51 Відповісти
 
 