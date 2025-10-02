Постачання ракет Tomahawk Україні стане новим рівнем ескалації у відносинах із США, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що постачання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні призведе до "абсолютно нового рівня ескалації", але не змінить поля бою.

Про це Путін сказав у виступі на Валдайському форумі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Використання "Томагавків" без безпосередньої участі американських військовослужбовців неможливе. Це ознаменувало б абсолютно новий, якісно новий етап ескалації, зокрема у відносинах між Росією та Сполученими Штатами", – сказав Путін.

При цьому він зазначив, що відновлення повноформатних відносин із Вашингтоном відповідає інтересам Росії. Нинішня американська адміністрація на чолі з Дональдом Трампом, за словами Путіна, заявляє про свої інтереси "прямо, але без зайвого лицемірства".

