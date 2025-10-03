За сутки 162 боестолкновения: Силы обороны отбили 48 штурмов на Покровском и 28 на Новопавловском направлениях, - Генштаб

Украинские защитники остановили 9 атак у Волчанска, 48 штурмов на Покровском и 28 на Новопавловском направлениях. Всего в течение суток произошло 162 боевых столкновения.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 174 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4606 обстрелов, в том числе 104 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5888 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов: Хотень Сумской области; Малокатериновка, Григорьевка, Новоукраинка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 7 авиационных ударов, в целом сбросил 17 управляемых авиабомб и совершил 149 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодезное, Нововасильевка.

На Купянском направлении вчера состоялось три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Колодези, Шандриголово, Торское, Грековка и в сторону населенного пункта Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Ямполя, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении вчера состоялось два боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Щербиновка, Иванополье, Александро-Калиново, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Ореховое, Новоукраинка и в направлении Покровска и Филии.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новогригорьевка, Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасильевское, Январское, Березовое.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное и Каменка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 970 человек.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава противника.

Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 13 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 273 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня и 44 единицы автомобильной техники оккупантов.

