В больницах Запорожья остаются 20 пострадавших от обстрелов, среди них ребенок

В больницах Запорожья до сих пор находятся 20 человек, раненых во время обстрелов в июле-сентябре. Среди них мужчины, женщина и 11-летний мальчик. Состояние нескольких пациентов критическое.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"В больницах Запорожья с июля и до сих пор остаются 20 пострадавших. 5 человек в состоянии средней тяжести, 5 - в крайне тяжелом состоянии. Среди них есть ребенок", - говорится в сообщении.

28 сентября оккупанты дважды массированно атаковали областной центр. В результате первой атаки были повреждены дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах. Пострадали 7 человек. Все они уже дома.

"С пострадавшими от второго удара той ночью ситуация сложнее. Всего к врачам тогда обратилось 43 человека. Сегодня в больницах остается 4 пациента: двое мужчин (60 и 75 лет) и женщина 86 лет, а также мальчик 11 лет. Состояние одного из мужчин остается тяжелым, остальные - средней тяжести", - отметил Федоров.

