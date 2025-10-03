У лікарнях Запоріжжя залишаються 20 постраждалих від обстрілів, серед них дитина

У лікарнях Запоріжжя досі перебувають 20 людей, поранених під час обстрілів у липні-вересні. Серед них чоловіки, жінка та 11-річний хлопчик. Стан декількох пацієнтів критичний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"У лікарнях Запоріжжя з липня й досі залишаються 20 постраждалих. 5 людей у стані середньої тяжкості, 5 - у вкрай тяжкому стані. Серед них є дитина", - йдеться в повідомленні.

28 вересня окупанти двічі масовано атакували обласний центр. Внаслідок першої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах. Постраждали 7 людей. Всі вони вже вдома.

"З постраждалими від другого удару тієї ночі ситуація складніша. Загалом до лікарів тоді звернулось 43 людини. Сьогодні в лікарнях залишається 4 пацієнти: двоє чоловіків (60 та 75 років) та жінка 86 років, а також хлопчик 11 років. Стан одного з чоловіків залишається тяжким, інші - середньої тяжкості", - зазначив Федоров.

