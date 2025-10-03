Армия РФ в сентябре потеряла 28 490 военных и 10 авиабортов. ИНФОГРАФИКА

В течение сентября российская армия потеряла 28 490 военных. Это - условно численность почти трех мотострелковых дивизий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Украины.

Так, по информации Генерального штаба ВСУ, в течение сентября Силы обороны Украины также уничтожили или повредили 1076 артиллерийских систем врага. Это - численность почти 60 артиллерийских дивизионов. Кроме того, в течение первого месяца осени украинские воины поразили 5 вражеских самолетов и 5 вертолетов.

В сентябре Силами обороны Украины также было поражено 11 систем ПВО российской армии, 68 танков, 29 РСЗО и 2875 единиц автотранспорта.

