433 1
Армия РФ в сентябре потеряла 28 490 военных и 10 авиабортов. ИНФОГРАФИКА
В течение сентября российская армия потеряла 28 490 военных. Это - условно численность почти трех мотострелковых дивизий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны Украины.
Так, по информации Генерального штаба ВСУ, в течение сентября Силы обороны Украины также уничтожили или повредили 1076 артиллерийских систем врага. Это - численность почти 60 артиллерийских дивизионов. Кроме того, в течение первого месяца осени украинские воины поразили 5 вражеских самолетов и 5 вертолетов.
В сентябре Силами обороны Украины также было поражено 11 систем ПВО российской армии, 68 танков, 29 РСЗО и 2875 единиц автотранспорта.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий03.10.2025 12:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль