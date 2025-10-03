Армія РФ у вересні втратила 28 490 військових та 10 авіабортів. ІНФОГРАФІКА

Упродовж вересня російська армія втратила 28 490 військових. Це - умовно чисельність майже трьох мотострілецьких дивізій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони України.

Так, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом вересня Сили оборони України також знищили або пошкодили 1076 артилерійських систем ворога. Це – чисельність майже 60 артилерійських дивізіонів. Окрім того, упродовж першого місяця осені українські воїни уразили 5 ворожих літаків та 5 гелікоптерів.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

У вересні Силами оборони України також було уражено 11 систем ППО російської армії, 68 танків, 29 РСЗВ та 2875 одиниць автотранспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 113 430 осіб (+970 за добу), 11 225 танків, 33 413 артсистем, 23 297 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА