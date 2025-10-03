665 3
Армія РФ у вересні втратила 28 490 військових та 10 авіабортів. ІНФОГРАФІКА
Упродовж вересня російська армія втратила 28 490 військових. Це - умовно чисельність майже трьох мотострілецьких дивізій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони України.
Так, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом вересня Сили оборони України також знищили або пошкодили 1076 артилерійських систем ворога. Це – чисельність майже 60 артилерійських дивізіонів. Окрім того, упродовж першого місяця осені українські воїни уразили 5 ворожих літаків та 5 гелікоптерів.
У вересні Силами оборони України також було уражено 11 систем ППО російської армії, 68 танків, 29 РСЗВ та 2875 одиниць автотранспорту.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Ну всё, Катюша, попёрли. Такие дела..."
Ба-бах!