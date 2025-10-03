Украинские дроны атаковали НПЗ в Орске: "Вот он п#дарас беспилотный! Он падает. Збили по ходу. Смотри! Взрыв!. ВИДЕО

Утром 3 октября в российском Орске (Оренбургская область) прогремело несколько взрывов на территории нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

В связи с инцидентом в регионе введен план "Ковер", а работа аэропорта Оренбурга временно приостановлена. Под удар попал НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" - один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России с проектной мощностью около 6,6 млн тонн в год.

Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и масла.

