УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10241 відвідувач онлайн
Новини Відео Атака БпЛА на НПЗ РФ
6 442 19

Українські дрони атакували НПЗ у Орську: "Вот он п#дарас беспилотный! Он падает. Збили по ходу. Смотри! Взрыв!". ВIДЕО

Уранці 3 жовтня в російському Орську (Оренбурзька область) пролунало кілька вибухів на території нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє губернатор Євгеній Солнцев, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

У зв’язку з інцидентом у регіоні введено план "Килим", а роботу аеропорту Оренбурга тимчасово призупинено. Під удар потрапив НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" - один із провідних нафтопереробних заводів Росії з проєктною потужністю близько 6,6 млн тонн на рік.

Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний керосин, мазут, бітум та мастила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мешканка Саратова під звуки повітряної тривоги висловлює своє невдоволення ходом "СВО": "Когда это все закончится!? Я уже устала". ВIДЕО

Автор: 

НПЗ (724) дрони (5862)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
показати весь коментар
03.10.2025 12:28 Відповісти
+19
орські орки в захваті від двіжухи! )
показати весь коментар
03.10.2025 12:23 Відповісти
+14
Ага,сбілі...заводом
показати весь коментар
03.10.2025 12:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
орські орки в захваті від двіжухи! )
показати весь коментар
03.10.2025 12:23 Відповісти
килим-килим...
показати весь коментар
03.10.2025 12:24 Відповісти
який "килим" ?

ковьор !

.
показати весь коментар
03.10.2025 12:34 Відповісти
Орск - точно орки. А взагалі до цієї війни привели 2 проблеми - 1 люди думали чомусь що рузкіе змінились ( з чого б це?), 2 - інші думали що проблема в Путіні( багато думають так і зараз)
показати весь коментар
03.10.2025 12:26 Відповісти
Три проблеми, третя- Зе і Ко...!
показати весь коментар
03.10.2025 12:30 Відповісти
Пропоную Оренбург повернути казахам . Зе пора домовитись з токаевим і єрдоганом ( але зустріч тількі у Стамбулі , бо Казахстан кишит фсбєшниками)

Академик истории- Казахов обманывали - Алмату Оренбург основали казахи

https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x

https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x
показати весь коментар
03.10.2025 12:26 Відповісти
Ага,сбілі...заводом
показати весь коментар
03.10.2025 12:27 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2025 12:28 Відповісти
"Збітий обломок"

.
показати весь коментар
03.10.2025 12:31 Відповісти
UralBomber - ми зробили те, що не зміг навіть Третій райх !

.
показати весь коментар
03.10.2025 12:30 Відповісти
по "становому хрєбту" руZZкого мішки фігачать

.
показати весь коментар
03.10.2025 12:38 Відповісти
Де фламінго із бч в 1 тону і з дальністю 1 тис, які збираються по кількадесятків на місяць? На всій європейській частині повинен палати весь енергетичний і нафтогазовий комплекс... питання до речі риторичне. Працюють старі добрі дрони, працюють нептуни, які розробляли 5 років, а потім допилювали.
показати весь коментар
03.10.2025 12:42 Відповісти
Схоже таки в цех..но займання не було..дай бог щоб долетів
показати весь коментар
03.10.2025 12:47 Відповісти
Кацапський скот та і не зрозумів-п#рас сидить в кремлі.Адін народ?
показати весь коментар
03.10.2025 12:50 Відповісти
На жаль, і не зрозуміє. Бо в телевізорі йому розповіли, що на росію напала дика НАТА руками клятого прихвосня - України; що велика расєя веде виключно "захистно-визвольну" боротьбу: захищає рідну землю від українських загарбників (вони ж ще у 1991-му загарбали собі історичні землі расєї, пам'ятаєте: Крим, Адесу, навіть Кієв - мать гарадов рускіх!) та визволяє брат'єв з Новороссії, що стогнуть під п'ятою української мови; що путін - герой і багатир, який підняв расєю на диби с калєн...
Так що, "той, що в кремлі сидить", - то для нас чудовисько на кшталт "того, що в скалі сидить", а для "небратів" воно - "я хачу от тібя сина" та "настоящій палковнік"...
показати весь коментар
03.10.2025 13:11 Відповісти
Сам ты ,пи...орас,подумал дрон
показати весь коментар
03.10.2025 12:52 Відповісти
Мне интересно, почему не атакуют сдания ФСБ и МВД? Ермак запретил? Или может быть хозяева Ермака из Кремля запретили?
показати весь коментар
03.10.2025 12:54 Відповісти
Назва міста Орськ найкраще відповідає суті цього зброда - орки.
показати весь коментар
03.10.2025 13:04 Відповісти
Це і є потужна відповідь за блекаут на Чернігівщині - перднути по нпз, так гундоса потолоч?
показати весь коментар
03.10.2025 13:27 Відповісти
 
 