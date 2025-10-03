Українські дрони атакували НПЗ у Орську: "Вот он п#дарас беспилотный! Он падает. Збили по ходу. Смотри! Взрыв!". ВIДЕО

Уранці 3 жовтня в російському Орську (Оренбурзька область) пролунало кілька вибухів на території нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє губернатор Євгеній Солнцев, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

У зв’язку з інцидентом у регіоні введено план "Килим", а роботу аеропорту Оренбурга тимчасово призупинено. Під удар потрапив НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" - один із провідних нафтопереробних заводів Росії з проєктною потужністю близько 6,6 млн тонн на рік.

Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний керосин, мазут, бітум та мастила.

