РУС
Украинские дроны атаковали НПЗ в Орске: "Вот он п#дарас беспилотный! Он падает. Сбили по ходу. Смотри! Взрыв!. ВИДЕО

Утром 3 октября в российском Орске (Оренбургская область) прогремело несколько взрывов на территории нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! Ненормативная лексика!

В связи с инцидентом в регионе введен план "Ковер", а работа аэропорта Оренбурга временно приостановлена. Под удар попал НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" - один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России с проектной мощностью около 6,6 млн тонн в год.

Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и масла.

+31
орські орки в захваті від двіжухи! )
03.10.2025 12:23 Ответить
+28
03.10.2025 12:28 Ответить
+18
Ага,сбілі...заводом
03.10.2025 12:27 Ответить
орські орки в захваті від двіжухи! )
03.10.2025 12:23 Ответить
килим-килим...
03.10.2025 12:24 Ответить
який "килим" ?

ковьор !

.
03.10.2025 12:34 Ответить
Орск - точно орки. А взагалі до цієї війни привели 2 проблеми - 1 люди думали чомусь що рузкіе змінились ( з чого б це?), 2 - інші думали що проблема в Путіні( багато думають так і зараз)
03.10.2025 12:26 Ответить
Три проблеми, третя- Зе і Ко...!
03.10.2025 12:30 Ответить
Пропоную Оренбург повернути казахам . Зе пора домовитись з токаевим і єрдоганом ( але зустріч тількі у Стамбулі , бо Казахстан кишит фсбєшниками)

Академик истории- Казахов обманывали - Алмату Оренбург основали казахи

https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x

https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x
03.10.2025 12:26 Ответить
Ага,сбілі...заводом
03.10.2025 12:27 Ответить
03.10.2025 12:28 Ответить
"Збітий обломок"

.
03.10.2025 12:31 Ответить
UralBomber - ми зробили те, що не зміг навіть Третій райх !

.
03.10.2025 12:30 Ответить
по "становому хрєбту" руZZкого мішки фігачать

.
03.10.2025 12:38 Ответить
Де фламінго із бч в 1 тону і з дальністю 1 тис, які збираються по кількадесятків на місяць? На всій європейській частині повинен палати весь енергетичний і нафтогазовий комплекс... питання до речі риторичне. Працюють старі добрі дрони, працюють нептуни, які розробляли 5 років, а потім допилювали.
03.10.2025 12:42 Ответить
а де чисте небо над Україною, де чисте небо над цехами де їх збирають, де чисте небо над заводами де їх роблять, де ПВО яке нам запад та Usa обіцяли ?
де де де ?
03.10.2025 14:57 Ответить
А тобі "запад та Usa" щось винні, кобила безмозка??? У ваЗЕліна про це питай, на якого дрочиш свою смердячку.
показать весь комментарий
03.10.2025 16:53 Ответить
все білочок ганяєш? Зав'язуй із кацапскою бояркою
Ви відстали від стада #обликів ?


Розум треба чистити як зуби, щодня, щоб не смерділи злістю, заздрістю, критикою та іншими норвежскими смердячими виділеннями.

03.10.2025 20:04 Ответить
Схоже таки в цех..но займання не було..дай бог щоб долетів
03.10.2025 12:47 Ответить
Кацапський скот та і не зрозумів-п#рас сидить в кремлі.Адін народ?
03.10.2025 12:50 Ответить
На жаль, і не зрозуміє. Бо в телевізорі йому розповіли, що на росію напала дика НАТА руками клятого прихвосня - України; що велика расєя веде виключно "захистно-визвольну" боротьбу: захищає рідну землю від українських загарбників (вони ж ще у 1991-му загарбали собі історичні землі расєї, пам'ятаєте: Крим, Адесу, навіть Кієв - мать гарадов рускіх!) та визволяє брат'єв з Новороссії, що стогнуть під п'ятою української мови; що путін - герой і багатир, який підняв расєю на диби с калєн...
Так що, "той, що в кремлі сидить", - то для нас чудовисько на кшталт "того, що в скалі сидить", а для "небратів" воно - "я хачу от тібя сина" та "настоящій палковнік"...
03.10.2025 13:11 Ответить
Сам ты ,пи...орас,подумал дрон
03.10.2025 12:52 Ответить
Мне интересно, почему не атакуют сдания ФСБ и МВД? Ермак запретил? Или может быть хозяева Ермака из Кремля запретили?
03.10.2025 12:54 Ответить
Назва міста Орськ найкраще відповідає суті цього зброда - орки.
03.10.2025 13:04 Ответить
Це і є потужна відповідь за блекаут на Чернігівщині - перднути по нпз, так гундоса потолоч?
03.10.2025 13:27 Ответить
один долетел, но в цель не попал, нажаль
03.10.2025 15:34 Ответить
 
 