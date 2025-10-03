9 732 23
Украинские дроны атаковали НПЗ в Орске: "Вот он п#дарас беспилотный! Он падает. Сбили по ходу. Смотри! Взрыв!. ВИДЕО
Утром 3 октября в российском Орске (Оренбургская область) прогремело несколько взрывов на территории нефтеперерабатывающего завода.
Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев, передает Цензор.НЕТ.
Внимание! Ненормативная лексика!
В связи с инцидентом в регионе введен план "Ковер", а работа аэропорта Оренбурга временно приостановлена. Под удар попал НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" - один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России с проектной мощностью около 6,6 млн тонн в год.
Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и масла.
ковьор !
.
Академик истории- Казахов обманывали - Алмату Оренбург основали казахи
https://youtu.be/hrmW1d0buEU?si=pVHgCIc7E6PxAr8x
.
.
.
де де де ?
Ви відстали від стада #обликів ?
Розум треба чистити як зуби, щодня, щоб не смерділи злістю, заздрістю, критикою та іншими норвежскими смердячими виділеннями.
на дибис калєн...
Так що, "той, що в кремлі сидить", - то для нас чудовисько на кшталт "того, що в скалі сидить", а для "небратів" воно - "я хачу от тібя сина" та "настоящій палковнік"...