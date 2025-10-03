ССО ударными дронами поразили объекты ПВО врага в Воронежской области РФ

Индустрия дронов

Силы специальных операций Украины ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2", размещенные в Воронежской области РФ.

Об этом Силы спецопераций сообщили в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

РЛС П-14Ф "Лена" была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы ВВС России Бутурлиновка, Воронежская область РФ.

ТРЛК "Сопка-2" была элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Объект поражен в селе Гармашовка, Воронежской области.

"Обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским БПЛА, но не сложилось. ССО Украины продолжают наносить тяжелые удары для врага, шаг за шагом приближающие полное российское изнеможение", - сказано в сообщении.

