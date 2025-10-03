РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9530 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Индустрия дронов
720 3

ССО ударными дронами поразили объекты ПВО врага в Воронежской области РФ

Индустрия дронов

ппо ворога

Силы специальных операций Украины ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф "Лена" и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2", размещенные в Воронежской области РФ.

Об этом Силы спецопераций сообщили в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

РЛС П-14Ф "Лена" была элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы ВВС России Бутурлиновка, Воронежская область РФ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

ТРЛК "Сопка-2" была элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Объект поражен в селе Гармашовка, Воронежской области.

поражение

"Обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским БПЛА, но не сложилось. ССО Украины продолжают наносить тяжелые удары для врага, шаг за шагом приближающие полное российское изнеможение", - сказано в сообщении.

Читайте также: ССО поразили вражескую радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму

Автор: 

уничтожение (8058) Силы специальных операций (54)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина-виконавцям респект...
показать весь комментарий
03.10.2025 18:37 Ответить
Жирні цілі - респект воїнам ССО.
показать весь комментарий
03.10.2025 18:40 Ответить
Лена, Лена, подними колено...
показать весь комментарий
03.10.2025 18:59 Ответить
 
 