ССО ударними дронами уразили об’єкти ППО ворога у Воронезькій області РФ

Індустрія дронів

ппо ворога

Сили спеціальних операцій України ударними дронами уразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2", розміщені у Воронезькій області РФ.

Про це Сили спецоперацій повідомили в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

РЛС П-14Ф "Лена" була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка, Воронежська область РФ.

ТРЛК "Сопка-2" була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Обʼєкт уражено в селі Гармашівка, Воронежської області.

ураження

"Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БПЛА, але не склалося. ССО України продовжують завдати важкі удари для ворога, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу", - сказано в повідомленні.

Читайте також: ССО уразили ворожу радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" у Криму

Гарна новина-виконавцям респект...
03.10.2025 18:37 Відповісти
Жирні цілі - респект воїнам ССО.
03.10.2025 18:40 Відповісти
Лена, Лена, подними колено...
03.10.2025 18:59 Відповісти
 
 