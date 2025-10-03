РУС
406 11

В ближайшее время ход боевых действий существенно не изменится, а уже зимой РФ может усилить атаки на энергосистему Украины, - разведка Эстонии

зимой РФ может усилить атаки на энергосистему Украины

В предстоящий зимний период Россия, вероятно, активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению - Россия сейчас имеет для этого больше ресурсов, чем раньше.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

В частности, Кивисельг отметил, что в ближайшее время ход боевых действий, скорее всего, существенно не изменится. Российские войска продолжат оказывать давление по всей линии фронта, стремясь к локальным тактическим успехам.

"В целом оборонительные рубежи Украины удерживаются, и нет признаков того, что в ближайшие недели Российской Федерации удастся добиться значительного прорыва", - добавил он.

Испытывая разочарование из-за военных неудач, российские пропагандисты призывают наносить удары по критическим объектам энергетической инфраструктуры Украины с целью нанести гражданскому населению максимальный ущерб.

"Несмотря на общественную шумиху, такой сценарий остается весьма вероятным. Во-первых, это соответствует уже сложившейся сезонной тактике уничтожения украинской гражданской инфраструктуры. Во-вторых, у России растут возможности для проведения таких операций. Это подтверждается увеличением количества средств дальнего поражения, применяемых для глубоких ударов", - отметил Кивисельг.

По его словам, асимметричные действия российских войск по нарушению стабильной работы украинских атомных электростанций следует считать крайне серьезными и опасными.

"Цель этих действий - устроить масштабную диверсию и отвлечь силы украинской власти и международных партнеров, которые оказывают поддержку Украине. Ликвидация последствий крупной ядерной аварии и регионального радиоактивного заражения потребовала бы мобилизации всех внутренних ресурсов страны и привела бы к прекращению оборонительных операций. Кроме того, понадобилась бы масштабная международная гуманитарная помощь, доставка которой из-за враждебных действий России оказалась бы связана с крайне высоким риском для безопасности", - подчеркнул Кивисельг.

энергетика (2627) Эстония (1549)
Топ комментарии
+1
аналітика рівня бог
03.10.2025 19:52 Ответить
+1
І дадуть точний аналітичний прогноз, що після весни можливо настане літо.
03.10.2025 20:10 Ответить
+1
Але вони ці АНАЛітики не написали про strike back по московії новітніми потужними "далекобійними рішеннями" з тонною бойової частини...хоча хоча почекайте
03.10.2025 20:18 Ответить
аналітика рівня бог
03.10.2025 19:52 Ответить
Нічого собі. Як це вони здогадались? )
03.10.2025 19:59 Ответить
я, кожного вечора, перед сном дрочу на розвідку естонії!
а ви?
03.10.2025 20:00 Ответить
Ми навіть і слова такого не чули, шо це за "дрочу" таке, якісь новомодні процедури перед сном чи шо?
03.10.2025 20:26 Ответить
******!
от, нарешті я побачив скобца....
03.10.2025 20:28 Ответить
Навесні розвідка Естонії точно скаже що було взимку.
03.10.2025 20:03 Ответить
І дадуть точний аналітичний прогноз, що після весни можливо настане літо.
03.10.2025 20:10 Ответить
Але вони ці АНАЛітики не написали про strike back по московії новітніми потужними "далекобійними рішеннями" з тонною бойової частини...хоча хоча почекайте
03.10.2025 20:18 Ответить
Який блєдь непередбачений прогноз,
03.10.2025 20:27 Ответить
Це як сказати що літом буде спекотно, взимку холодно, в восени дощі, є-естонці
03.10.2025 20:28 Ответить
Setr Pidorov
03.10.2025 20:36 Ответить
 
 