В ближайшее время ход боевых действий существенно не изменится, а уже зимой РФ может усилить атаки на энергосистему Украины, - разведка Эстонии
В предстоящий зимний период Россия, вероятно, активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению - Россия сейчас имеет для этого больше ресурсов, чем раньше.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
В частности, Кивисельг отметил, что в ближайшее время ход боевых действий, скорее всего, существенно не изменится. Российские войска продолжат оказывать давление по всей линии фронта, стремясь к локальным тактическим успехам.
"В целом оборонительные рубежи Украины удерживаются, и нет признаков того, что в ближайшие недели Российской Федерации удастся добиться значительного прорыва", - добавил он.
Испытывая разочарование из-за военных неудач, российские пропагандисты призывают наносить удары по критическим объектам энергетической инфраструктуры Украины с целью нанести гражданскому населению максимальный ущерб.
"Несмотря на общественную шумиху, такой сценарий остается весьма вероятным. Во-первых, это соответствует уже сложившейся сезонной тактике уничтожения украинской гражданской инфраструктуры. Во-вторых, у России растут возможности для проведения таких операций. Это подтверждается увеличением количества средств дальнего поражения, применяемых для глубоких ударов", - отметил Кивисельг.
По его словам, асимметричные действия российских войск по нарушению стабильной работы украинских атомных электростанций следует считать крайне серьезными и опасными.
"Цель этих действий - устроить масштабную диверсию и отвлечь силы украинской власти и международных партнеров, которые оказывают поддержку Украине. Ликвидация последствий крупной ядерной аварии и регионального радиоактивного заражения потребовала бы мобилизации всех внутренних ресурсов страны и привела бы к прекращению оборонительных операций. Кроме того, понадобилась бы масштабная международная гуманитарная помощь, доставка которой из-за враждебных действий России оказалась бы связана с крайне высоким риском для безопасности", - подчеркнул Кивисельг.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а ви?
от, нарешті я побачив скобца....