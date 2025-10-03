Враг атаковал критическую инфраструктуру в Златополе на Харьковщине: в городе отсутствует электроснабжение
Российские захватчики атаковали критическую инфраструктуру в Златополе на Харьковщине. Из-за вражеской атаки город обесточен.
Об этом сообщил городской голова Златополя Николай Бакшеев, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие атаки российскими террористами на критическую инфраструктуру, в городе аварийно выключилось электроснабжение", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что часть Донецкой области осталась обесточенной вследствие российских ударов по энергетической инфраструктуре. Без света Дружковка, Константиновка, а также некоторые районы Краматорска.
