Враг атаковал критическую инфраструктуру в Златополе на Харьковщине: в городе отсутствует электроснабжение

Российские захватчики атаковали критическую инфраструктуру в Златополе на Харьковщине. Из-за вражеской атаки город обесточен.

Об этом сообщил городской голова Златополя Николай Бакшеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие атаки российскими террористами на критическую инфраструктуру, в городе аварийно выключилось электроснабжение", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что часть Донецкой области осталась обесточенной вследствие российских ударов по энергетической инфраструктуре. Без света Дружковка, Константиновка, а также некоторые районы Краматорска.

