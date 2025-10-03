РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6672 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина Удары по энергетике
376 5

Враг атаковал критическую инфраструктуру в Златополе на Харьковщине: в городе отсутствует электроснабжение

Враг нанес удар по критической инфраструктуре в Харьковской области

Российские захватчики атаковали критическую инфраструктуру в Златополе на Харьковщине. Из-за вражеской атаки город обесточен.

Об этом сообщил городской голова Златополя Николай Бакшеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие атаки российскими террористами на критическую инфраструктуру, в городе аварийно выключилось электроснабжение", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что часть Донецкой области осталась обесточенной вследствие российских ударов по энергетической инфраструктуре. Без света Дружковка, Константиновка, а также некоторые районы Краматорска.

Читайте также: Рашисты ударили по энергообъекту на Черниговщине: есть обесточивание в Бобровице и близлежащих населенных пунктах

Автор: 

обстрел (29816) Тарифы на электроэнергию (2212) Харьковская область (1665) Лозовский район (18) Первомайский (7)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там у кацапов бенз дорожает. Передайте это жителям Харьковщины. Это их должно приободрить.
показать весь комментарий
03.10.2025 23:17 Ответить
Дорожчає з 70 до 80 рублів (на 10 центів) - вже недовго лишилось до соціального вибуху.
показать весь комментарий
03.10.2025 23:24 Ответить
а в цей час за 30 км від кордону у Бєлгороді дві ТЕЦ працюють у звичайному режимі.
показать весь комментарий
03.10.2025 23:18 Ответить
Вже, готується симетрична відповідь симетричний відосик
показать весь комментарий
03.10.2025 23:19 Ответить
А які претензії можуть бути до того, хто не виконав жодної своєї обіцянки? Хоча ні, одну таки виконав: "Я - ваш вирок"
показать весь комментарий
03.10.2025 23:31 Ответить
 
 