Ворог атакував критичну інфраструктуру у Златополі на Харківщині: у місті відсутнє електропостачання
Російські загарбники атакували критичну інфраструктуру у Златополі Харківської області. Через ворожу атаку місто знеструмлено.
Про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки російськими терористами на критичну інфраструктуру, в місті аварійно вимкнулося електропостачання", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що частина Донецької області залишилась знеструмлена внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Без світла Дружківка, Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська.
