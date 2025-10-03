УКР
Ворог атакував критичну інфраструктуру у Златополі на Харківщині: у місті відсутнє електропостачання

Ворог вдарив по критичній інфраструктурі на Харківщині

Російські загарбники атакували критичну інфраструктуру у Златополі Харківської області. Через ворожу атаку місто знеструмлено.

Про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки російськими терористами на критичну інфраструктуру, в місті аварійно вимкнулося електропостачання", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що частина Донецької області залишилась знеструмлена внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Без світла Дружківка, Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська.

Читайте також: Рашисти вдарили по енергооб’єкту на Чернігівщині: є знеструмлення в Бобровиці та прилеглих населених пунктах

Там у кацапов бенз дорожает. Передайте это жителям Харьковщины. Это их должно приободрить.
03.10.2025 23:17 Відповісти
Дорожчає з 70 до 80 рублів (на 10 центів) - вже недовго лишилось до соціального вибуху.
03.10.2025 23:24 Відповісти
а в цей час за 30 км від кордону у Бєлгороді дві ТЕЦ працюють у звичайному режимі.
03.10.2025 23:18 Відповісти
Вже, готується симетрична відповідь симетричний відосик
03.10.2025 23:19 Відповісти
А які претензії можуть бути до того, хто не виконав жодної своєї обіцянки? Хоча ні, одну таки виконав: "Я - ваш вирок"
03.10.2025 23:31 Відповісти
 
 