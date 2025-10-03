Ворог атакував критичну інфраструктуру у Златополі на Харківщині: у місті відсутнє електропостачання

Російські загарбники атакували критичну інфраструктуру у Златополі Харківської області. Через ворожу атаку місто знеструмлено.

Про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки російськими терористами на критичну інфраструктуру, в місті аварійно вимкнулося електропостачання", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що частина Донецької області залишилась знеструмлена внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Без світла Дружківка, Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська.

