Рашисти вдарили по енергооб’єкту на Чернігівщині: є знеструмлення в Бобровиці та прилеглих населених пунктах

На Чернігівщині знеструмлення через атаку рф

Сьогодні, 30 вересня, зранку під ворожим ударом опинилася Бобровицька громада Чернігівської області. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Чернігівобленерго.

Як зазначається, через ворожу атаку є знеструмлення. Зокрема, без електропостачання понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах.

"Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації", - додали в Чернігівобленерго.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 27 вересня росіяни вдарили по енергооб’єктах Чернігівщини, тоді без світла залишилися 177 населених пунктів.

енергетика (2705) електроенергія (6374) Чернігівська область (1062) Ніжинський район (26) Бобровиця (1)
