Рашисты нанесли удар по энергообъекту в Черниговской области: отключение электроэнергии в Бобровице и прилегающих населенных пунктах

Сегодня, 30 сентября, утром под вражеским ударом оказалась Бобровицкая громада Черниговской области. Поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Как отмечается, из-за вражеской атаки есть обесточивание. В частности, без электроснабжения более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.

"Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации безопасности", - добавили в Черниговоблэнерго.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 27 сентября россияне ударили по энергообъектам Черниговщины, тогда без света остались 177 населенных пунктов.

