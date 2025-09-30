РУС
Рашисты нанесли удар по энергообъекту в Черниговской области: отключение электроэнергии в Бобровице и прилегающих населенных пунктах

В Черниговской области отключение электроэнергии из-за атаки РФ

Сегодня, 30 сентября, утром под вражеским ударом оказалась Бобровицкая громада Черниговской области. Поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Черниговоблэнерго.

Как отмечается, из-за вражеской атаки есть обесточивание. В частности, без электроснабжения более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угрожая блэкаутом Киеву, в Кремле должны знать, что будет блэкаут в Москве, - Зеленский

"Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации безопасности", - добавили в Черниговоблэнерго.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 27 сентября россияне ударили по энергообъектам Черниговщины, тогда без света остались 177 населенных пунктов.

энергетика (2622) Тарифы на электроэнергию (2206) Черниговская область (1285) Нежинский район (26) Бобровица (1)
от така вона стіна дронів...
30.09.2025 10:09 Ответить
 
 