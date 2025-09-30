Рашисты нанесли удар по энергообъекту в Черниговской области: отключение электроэнергии в Бобровице и прилегающих населенных пунктах
Сегодня, 30 сентября, утром под вражеским ударом оказалась Бобровицкая громада Черниговской области. Поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Черниговоблэнерго.
Как отмечается, из-за вражеской атаки есть обесточивание. В частности, без электроснабжения более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.
"Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации безопасности", - добавили в Черниговоблэнерго.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 27 сентября россияне ударили по энергообъектам Черниговщины, тогда без света остались 177 населенных пунктов.
