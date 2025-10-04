Украина готовит санкции против компаний, работающих на ВПК РФ

Украина готовит санкции против компаний и лиц, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров после Ставки с президентом.

"СНБО готовит новые санкционные решения против компаний и лиц, работающих на российский ВПК. Давление на государство-агрессора будет только усиливаться, в координации с нашими партнерами", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство юстиции Украины подало в суд 79 исковых заявлений о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц.

