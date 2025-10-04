РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8975 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
306 6

Украина готовит санкции против компаний, работающих на ВПК РФ

Санкции против РФ

Украина готовит санкции против компаний и лиц, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров после Ставки с президентом.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"СНБО готовит новые санкционные решения против компаний и лиц, работающих на российский ВПК. Давление на государство-агрессора будет только усиливаться, в координации с нашими партнерами", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство юстиции Украины подало в суд 79 исковых заявлений о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готовим Технологическую ставку: будут рассматриваться управляемый экспорт оружия и дальнобойные операции, - Умеров

санкции (11898) СНБО (4467) Умеров Рустем (651)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не пройшло і чотирьох років
Оператівненько.
показать весь комментарий
04.10.2025 08:10 Ответить
заборонять експорт кукурудзи в рашу
показать весь комментарий
04.10.2025 08:13 Ответить
Як же вони без попкорну в мацкве кіношку дивитися будуть?
показать весь комментарий
04.10.2025 08:16 Ответить
кака страшно...вах, баюс-баюс
показать весь комментарий
04.10.2025 08:15 Ответить
Та куда ви несетесь, не кваптесь. Не дай бог ще бізнес дєрмакоподібних зачіпить)
показать весь комментарий
04.10.2025 08:22 Ответить
у турборежимі..
А де Фламінго???
На офшорних рахунках??
показать весь комментарий
04.10.2025 09:04 Ответить
 
 