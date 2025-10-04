Украина готовит санкции против компаний, работающих на ВПК РФ
Украина готовит санкции против компаний и лиц, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров после Ставки с президентом.
"СНБО готовит новые санкционные решения против компаний и лиц, работающих на российский ВПК. Давление на государство-агрессора будет только усиливаться, в координации с нашими партнерами", - говорится в сообщении.
Напомним, Министерство юстиции Украины подало в суд 79 исковых заявлений о применении санкции в виде взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оператівненько.
А де Фламінго???
На офшорних рахунках??