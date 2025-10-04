Україна готує санкції проти компаній, що працюють на ВПК РФ

Україна готує санкції проти компаній та осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров після Ставки з президентом.

"РНБО готує нові санкційні рішення проти компаній і осіб, що працюють на російський ВПК. Тиск на державу-агресора буде лише посилюватися, у координації з нашими партнерами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України подало до суду 79 позовних заяв про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб.

