Україна готує санкції проти компаній, що працюють на ВПК РФ
Україна готує санкції проти компаній та осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров після Ставки з президентом.
"РНБО готує нові санкційні рішення проти компаній і осіб, що працюють на російський ВПК. Тиск на державу-агресора буде лише посилюватися, у координації з нашими партнерами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України подало до суду 79 позовних заяв про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб.
Оператівненько.
А де Фламінго???
На офшорних рахунках??