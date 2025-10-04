УКР
Україна готує санкції проти компаній, що працюють на ВПК РФ

Санкції проти РФ

Україна готує санкції проти компаній та осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров після Ставки з президентом.

"РНБО готує нові санкційні рішення проти компаній і осіб, що працюють на російський ВПК. Тиск на державу-агресора буде лише посилюватися, у координації з нашими партнерами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України подало до суду 79 позовних заяв про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готуємо Технологічну ставку: розглядатимуться керований експорт зброї та далекобійні операції, - Умєров

санкції (12794) РНБО (2335) Умєров Рустем (737)
Не пройшло і чотирьох років
Оператівненько.
04.10.2025 08:10
заборонять експорт кукурудзи в рашу
04.10.2025 08:13
Як же вони без попкорну в мацкве кіношку дивитися будуть?
04.10.2025 08:16
ТА НЕВЖЕ "СВАТІВ" ЗАБОРОНЯТЬ ?!!!!!
04.10.2025 10:04
кака страшно...вах, баюс-баюс
04.10.2025 08:15
Та куда ви несетесь, не кваптесь. Не дай бог ще бізнес дєрмакоподібних зачіпить)
04.10.2025 08:22
у турборежимі..
А де Фламінго???
На офшорних рахунках??
04.10.2025 09:04
самі проти себе, хер "зхелені" приготують...
04.10.2025 09:56
 
 