Российский флот систематически прибегает к военным провокациям в датских проливах, - разведка Дании

601 12

Датская служба военной разведки сообщила, что российские военные корабли неоднократно осуществляли агрессивные действия в датских проливах, соединяющих Балтийское и Северное моря. В частности, фиксировались наведение оружия на датские суда и вертолеты, опасные маневры на границе столкновения и глушение навигационных систем.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"УП".

Как отмечается, на фоне общей напряженности в Балтийском регионе, связанной с инцидентами с подводными кабелями и нарушениями воздушного пространства, Дания сообщила о новой серии целенаправленных провокаций со стороны ВМФ России.

Директор датской военной разведки Томас Аренкиэль на специальной пресс-конференции обнародовал конкретные факты агрессивного поведения российских военных.

"Мы стали свидетелями нескольких инцидентов в датских проливах, где вертолеты датских ВВС и военные корабли стали мишенями для радиолокационных систем слежения и на них физически нацеливали оружие с российских военных кораблей", - заявил он.

По его словам, российские корабли также сознательно шли на курс столкновения с датскими судами во время их прохождения через проливы.

Аренкиэль сообщил, что один из российских военных кораблей уже более недели стоит на якоре в датских водах. Разведка расценивает это как сигнал со стороны Москвы применить силу, если Дания попытается ограничить движение российского "теневого флота" - танкеров, используемых для обхода западных санкций на экспорт нефти.

Кроме того, разведка зафиксировала прохождение российских кораблей через проливы с активными гидролокаторами и оборудованием для создания радиоэлектронных помех. Аренкиэль заявил, что "очень вероятно", что по крайней мере в одном случае именно они стали причиной значительных сбоев в работе GPS на территории Дании.

"Россия использует военные средства, в том числе агрессивные, чтобы оказывать на нас давление, не переходя при этом границы вооруженного конфликта в традиционном понимании", - подытожил Аренкиэль, назвав эти действия частью гибридной войны против Дании и Запада.

В пятницу Белый дом заявил, что "очень серьезно" относится к информации о провокациях российского флота против Дании.

"Администрация постоянно следит за ситуацией. Совет национальной безопасности Белого дома поддерживает постоянную связь с нашими союзниками по НАТО, а президент общается со многими из них", - сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Дания (668) россия (97521) флот (837) Балтийское море (16)
Топ комментарии
+5
Аренкіель повідомив, що один з російських військових кораблів вже понад тиждень стоїть на якорі в данських водах.НАТО , сосе лапу ,рашистського облізлого медведя...
04.10.2025 09:54 Ответить
+3
Може туда треба переправити кілька "Магур" з метою захисту наших інтересів? І поставити їх на чергування у цій протоці.
04.10.2025 09:57 Ответить
+3
04.10.2025 10:08 Ответить
То перекрийте їх.
Блін давно час.
04.10.2025 09:49 Ответить
Так само, московське ******, гадило і в Чорноморському басейні!!
Аж поки, отой хлахман мацква, ******вський, заштормили Мирні Українці!! І пішло все
04.10.2025 09:54 Ответить
Аренкіель повідомив, що один з російських військових кораблів вже понад тиждень стоїть на якорі в данських водах.НАТО , сосе лапу ,рашистського облізлого медведя...
04.10.2025 09:54 Ответить
Може туда треба переправити кілька "Магур" з метою захисту наших інтересів? І поставити їх на чергування у цій протоці.
04.10.2025 09:57 Ответить
Давно пора БЕКи перевезти на полювання біля Мурманська та Владивостоку.
04.10.2025 10:08 Ответить
Та там досить "невідомих катерів", з тросами. синув "банку", плаваючу, збоку від курсу корабля, і пішов напереріз. Розмотав трос, і скинув другу "банку" Зійти з курсу, чи вчасно загальмувать, не зможе , і намотає трос на гвинти...
04.10.2025 10:19 Ответить
Над цим військовим кораблем РФ повинна 24/7 висіти карусель дронів НАТО з гучномовцями, з яких російською мовою безперервно і голосно звучить: "Російскій корабль! Іді на х"й!" (с)
І далі - за відомим сценарієм знищення "Москви" українськими Нептунами.
Тауруси теж підійдуть.
Інших сигналів забратися з чужого дому рашисти не розуміють.
04.10.2025 10:47 Ответить
То проведіть консультації десь через місяць.
04.10.2025 10:01 Ответить
04.10.2025 10:08 Ответить
Ну що ви їм позволяєте те рашисти і роблять. Чогось рашисти Турцію вже багато років не провокують
04.10.2025 10:11 Ответить
Порівняйте Балтійське море під контролем НАТО і Чорне море під контролем України. Вгадайте, де москалі сцяться і де вони борзіють?
04.10.2025 10:14 Ответить
Аренкіель (директор данської військової розвідки) повідомив, що один з російських військових кораблів вже понад тиждень стоїть на якорі в данських водах. Джерело: https://censor.net/ua/n3577781

А як реагує НАТО на перебування військового корабля РФ на території країни НАТО без дозволу і пояснень? США обіцяли "захищати кожний дюйм" території країн НАТО... І що?

"У п'ятницю Білий дім заявив, що "дуже серйозно" ставиться до інформації про провокації російського флоту проти Данії. Джерело: https://censor.net/ua/n3577781

Це і є обіцяний захист "кожного дюйму"?
04.10.2025 10:16 Ответить
 
 