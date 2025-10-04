УКР
Дрони над Данією
725 12

Російський флот системно вдається до військових провокацій у данських протоках, - розвідка Данії

Данія інвестує в українську оборонку

Данська служба військової розвідки повідомила, що російські військові кораблі неодноразово здійснювали агресивні дії у данських протоках, які з'єднують Балтійське та Північне моря. Зокрема, фіксувалися наведення зброї на данські судна та гелікоптери, небезпечні маневри на межі зіткнення та глушіння навігаційних систем.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Як зазначається, на тлі загальної напруженості в Балтійському регіоні, пов'язаної з інцидентами з підводними кабелями та порушеннями повітряного простору, Данія повідомила про нову серію цілеспрямованих провокацій з боку ВМФ Росії.

Директор данської військової розвідки Томас Аренкіель на спеціальній пресконференції оприлюднив конкретні факти агресивної поведінки російських військових.

"Ми стали свідками кількох інцидентів у данських протоках, де гелікоптери данських ВПС і військові кораблі стали мішенями для радіолокаційних систем стеження і на них фізично націлювали зброю з російських військових кораблів", - заявив він.

За його словами, російські кораблі також свідомо йшли на курс зіткнення з данськими суднами під час їхнього проходження через протоки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія має право збивати дрони РФ, які порушують повітряний простір ЄС, - Фредеріксен

Аренкіель повідомив, що один з російських військових кораблів вже понад тиждень стоїть на якорі в данських водах. Розвідка розцінює це як сигнал з боку Москви застосувати силу, якщо Данія спробує обмежити рух російського "тіньового флоту" - танкерів, що використовуються для обходу західних санкцій на експорт нафти.

Крім того, розвідка зафіксувала проходження російських кораблів через протоки з активними гідролокаторами та обладнанням для створення радіоелектронних перешкод. Аренкіель заявив, що "дуже ймовірно", що принаймні в одному випадку саме вони стали причиною значних збоїв у роботі GPS на території Данії.

"Росія використовує військові засоби, в тому числі агресивні, щоб чинити на нас тиск, не переходячи при цьому межі збройного конфлікту в традиційному розумінні", - підсумував Аренкіель, назвавши ці дії частиною гібридної війни проти Данії та Заходу.

Також читайте: У Данії підняли винищувач через можливу активність дронів у Балтійському морі

У п'ятницю Білий дім заявив, що "дуже серйозно" ставиться до інформації про провокації російського флоту проти Данії.

"Адміністрація постійно стежить за ситуацією. Рада національної безпеки Білого дому підтримує постійний зв'язок з нашими союзниками по НАТО, а президент спілкується з багатьма з них", – повідомила журналістам речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Аренкіель повідомив, що один з російських військових кораблів вже понад тиждень стоїть на якорі в данських водах.НАТО , сосе лапу ,рашистського облізлого медведя...
Може туда треба переправити кілька "Магур" з метою захисту наших інтересів? І поставити їх на чергування у цій протоці.
Над цим військовим кораблем РФ повинна 24/7 висіти карусель дронів НАТО з гучномовцями, з яких російською мовою безперервно і голосно звучить: "Російскій корабль! Іді на х"й!" (с)
І далі - за відомим сценарієм знищення "Москви" українськими Нептунами.
Тауруси теж підійдуть.
Інших сигналів забратися з чужого дому рашисти не розуміють.
показати весь коментар
04.10.2025 10:47 Відповісти
Аренкіель (директор данської військової розвідки) повідомив, що один з російських військових кораблів вже понад тиждень стоїть на якорі в данських водах. Джерело: https://censor.net/ua/n3577781

А як реагує НАТО на перебування військового корабля РФ на території країни НАТО без дозволу і пояснень? США обіцяли "захищати кожний дюйм" території країн НАТО... І що?

"У п'ятницю Білий дім заявив, що "дуже серйозно" ставиться до інформації про провокації російського флоту проти Данії. Джерело: https://censor.net/ua/n3577781

Це і є обіцяний захист "кожного дюйму"?
