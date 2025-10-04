Умер один из основателей проекта "Наши деньги" Олекса Шалайский

4 октября стало известно о смерти одного из соучредителей и главного редактора журналистского проекта "Наші гроші" Олексы Шалайского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил его коллега и друг Сергей Сыроватка со ссылкой на жену журналиста.

"Алексей Шалайский умер. Только что говорил с его женой. Сердце.

Большое идейное сердце, на котором много всего держалось", - говорится в сообщении.

По словам Сыроватки, недавно команда планировала запуск нового проекта.

Алексей Шалайский - известный украинский журналист-расследователь, один из самых авторитетных в сфере антикоррупционной журналистики. Он был соучредителем и главным редактором издания "Наші гроші", которое десятилетиями освещало коррупционные схемы во власти, публичных закупках и бизнесе.

Алексей Шалайский начинал карьеру на рубеже 1980-1990-х годов. Сначала была студенческая газета, затем - городская "Ратуша". Далее культовый журнал "ПиК", сайты ForUm i ProUA. Работал на сайте "Зеркала недели".

