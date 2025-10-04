РУС
3 056 10

Умер один из основателей проекта "Наши деньги" Олекса Шалайский

Умер Олекса Шалайский

4 октября стало известно о смерти одного из соучредителей и главного редактора журналистского проекта "Наші гроші" Олексы Шалайского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил его коллега и друг Сергей Сыроватка со ссылкой на жену журналиста.

"Алексей Шалайский умер. Только что говорил с его женой. Сердце.

Большое идейное сердце, на котором много всего держалось", - говорится в сообщении.

По словам Сыроватки, недавно команда планировала запуск нового проекта.

Алексей Шалайский - известный украинский журналист-расследователь, один из самых авторитетных в сфере антикоррупционной журналистики. Он был соучредителем и главным редактором издания "Наші гроші", которое десятилетиями освещало коррупционные схемы во власти, публичных закупках и бизнесе.

Алексей Шалайский начинал карьеру на рубеже 1980-1990-х годов. Сначала была студенческая газета, затем - городская "Ратуша". Далее культовый журнал "ПиК", сайты ForUm i ProUA. Работал на сайте "Зеркала недели".

Топ комментарии
+16
Йдуть найкращі! Вічна пам'ять...
04.10.2025 13:07 Ответить
+11
Світла пам"ять..... Це реально велика утрата, йдуть найкращі, Царство небесне...
04.10.2025 13:14 Ответить
+4
Вічна пам'ять
04.10.2025 13:53 Ответить
Як завжди - серце.
04.10.2025 13:06 Ответить
Серце не витримало погроз ЗЄрмаків?
04.10.2025 13:31 Ответить
❤️✝
04.10.2025 13:37 Ответить
Файний був хлопака - ще студентом разом з нами розпочинав боротьбу за Незалежність України ще в кінці 80 років минулого століття.

Сумно ... коли йдуть ті хто першими вступив на стезю боротьби.
04.10.2025 13:57 Ответить
Стефанчуки-зеленський, глибоко сумують??
04.10.2025 14:23 Ответить
Светлая память. И людина порядна, и журналист талантливый.
04.10.2025 14:49 Ответить
Боровся з гідрою у якої замість відрубаної голови виростало три.
04.10.2025 14:55 Ответить
 
 