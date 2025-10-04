УКР
Помер один із засновників проєкту "Наші гроші" Олекса Шалайський

Помер Олекса Шалайський

4 жовтня стало відомо про смерть одного зі співзасновників та головного редактора журналістського проєкту "Наші гроші" Олекси Шалайського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив його колега та друг Сергій Сироватка з посиланням на дружину журналіста.

"Олекса Шалайський помер. Щойно говорив з його дружиною. Серце.

Велике ідейне серце, на якому багато всього трималося", - йдеться в повідомленні.

За словами Сироватки, нещодавно команда планувала запуск нового проєкту.

Олексій Шалайський - відомий український журналіст-розслідувач, один із найавторитетніших у сфері антикорупційної журналістики. Він був співзасновником та головним редактором видання "Наші гроші", яке десятиліттями висвітлювало корупційні схеми у владі, публічних закупівлях та бізнесі.

Олекса Шалайський розпочинав кар’єру на зламі 1980–1990-х років. Спершу була студентська газета, потім — міська "Ратуша". Далі культовий журнал "ПіК", сайти ForUm i ProUA. Працював на сайті "Дзеркала тижня".

смерть (6831) втрати (4587)
Як завжди - серце.
04.10.2025 13:06 Відповісти
Йдуть найкращі! Вічна пам'ять...
04.10.2025 13:07 Відповісти
Світла пам"ять..... Це реально велика утрата, йдуть найкращі, Царство небесне...
04.10.2025 13:14 Відповісти
Серце не витримало погроз ЗЄрмаків?
04.10.2025 13:31 Відповісти
❤️✝
04.10.2025 13:37 Відповісти
Вічна пам'ять
04.10.2025 13:53 Відповісти
Файний був хлопака - ще студентом разом з нами розпочинав боротьбу за Незалежність України ще в кінці 80 років минулого століття.

Сумно ... коли йдуть ті хто першими вступив на стезю боротьби.
04.10.2025 13:57 Відповісти
 
 