Помер один із засновників проєкту "Наші гроші" Олекса Шалайський

4 жовтня стало відомо про смерть одного зі співзасновників та головного редактора журналістського проєкту "Наші гроші" Олекси Шалайського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив його колега та друг Сергій Сироватка з посиланням на дружину журналіста.

"Олекса Шалайський помер. Щойно говорив з його дружиною. Серце.

Велике ідейне серце, на якому багато всього трималося", - йдеться в повідомленні.

За словами Сироватки, нещодавно команда планувала запуск нового проєкту.

Олексій Шалайський - відомий український журналіст-розслідувач, один із найавторитетніших у сфері антикорупційної журналістики. Він був співзасновником та головним редактором видання "Наші гроші", яке десятиліттями висвітлювало корупційні схеми у владі, публічних закупівлях та бізнесі.

Олекса Шалайський розпочинав кар’єру на зламі 1980–1990-х років. Спершу була студентська газета, потім — міська "Ратуша". Далі культовий журнал "ПіК", сайти ForUm i ProUA. Працював на сайті "Дзеркала тижня".

