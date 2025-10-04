На фронте с начала суток - 63 боевых столкновения. Отражены 16 вражеских атак на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток, 4 октября 2025 года, на фронте произошло 63 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, от артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Хреновка Черниговской области; Бобылевка, Нововасильевка, Чернацкое, Рожковичи, Белокопытово Сумской области.

Читайте также: За сутки на фронте 159 боестолкновений: треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили три атаки россиян, еще одно боевое столкновение продолжается. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, сбросив девять управляемых бомб, совершил 113 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Украинские воины отражали четыре атаки врага в районе Волчанска и в сторону Липцев, Колодязного и Кутьковки, одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 114 380 человек (+950 за сутки), 11 226 танков, 33 428 артсистем, 23 298 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Обстановка на востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отразили четыре атаки противника вблизи Григорьевки и в сторону Ямполя и Дроновки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник провел одну безуспешную атаку на позицию наших защитников в районе Предтечино.

На Торецком направлении наши воины остановили шесть наступательных действий врага в районах населенных пунктов Щербиновка, Полтавка, Русин Яр, Александро-Шультино и в направлении Иванополья, еще одно боестолкновение продолжается.

"На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка, Филия и в направлении Мирнограда. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 16 атак", - говорится в сообщении.

Также читайте: Потери РФ под Покровском в сентябре выросли на 30%. Обезврежено дронами-перехватчиками вражеских "шахедов" на 50% больше, чем в августе, - 7 корпус быстрого реагирования ДШВ

Обстановка на юге

Сегодня на Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Сосновка, Вороное, Сичневое, Ялта, Поддубное, Новониколаевка, Терновое, Нововасильевка, Новогригорьевка и Вербово. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Зализничному.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоданиловки, получил отпор. Авиационный удар противник нанес в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник предпринял две попытки прорвать оборону наших защитников, одно боестолкновение до сих пор продолжается. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Одрадокаменка.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ