На фронті від початку доби - 63 боєзіткнення. Відбито 16 ворожих атак на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку доби, 4 жовтня 2025 року, на фронті відбулося 63 бойові зіткнення.

Удари по території України

Як зазначається, від артилерійських обстрілів з території Російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Хрінівка Чернігівської області; Бобилівка, Нововасилівка, Чернацьке, Рожковичі, Білокопитове Сумської області.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще одне боєзіткнення триває. Противник від початку доби завдав чотири авіаційні удари, скинувши дев’ять керованих бомб, здійснив 113 обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни відбивали чотири атаки ворога в районі Вовчанська та в бік Липців, Колодязного та Кутьківки, одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Григорівки та у бік Ямполя й Дронівки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник провів одну безуспішну атаку на позицію наших захисників в районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку наші воїни зупинили шість наступальних дій ворога в районах населених пунктів Щербинівка, Полтавка, Русин Яр, Олександро-Шультине та у напрямку Іванопілля, ще одне боєзіткнення триває.

"На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 16 атак", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував в районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове. Шість боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Залізничному.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоданилівки, отримав відсіч. Авіаційного удару противник завдав в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник зробив дві спроби прорвати оборону наших захисників, одне боєзіткнення досі триває. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Одрадокам’янка.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

