Россияне атаковали дроном лодку с рыбаками на Сумщине: есть погибший и раненый

Прокуратура расследует атаку дрона по рыбакам в Середино-Будской громаде Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

По данным следствия, 4 октября 2025 года около 11:20 в Середино-Будской громаде враг атаковал на озере беспилотником лодку с рыбаками.

Вследствие атаки оккупантов 63-летний мужчина погиб, его 65-летний товарищ получил ранения.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

Также смотрите: Последствия удара РФ по железнодорожному вокзалу в Шостке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обстрелы Шосткинского района

Напомним, днем 4 октября российские войска атаковали город Шостка, нанеся массированные удары БпЛА. 1 человек погиб, пострадавших около 30, в том числе трое детей, восемь госпитализированы в результате атаки на железнодорожный вокзал.