Россияне атаковали дроном лодку с рыбаками на Сумщине: есть погибший и раненый
Прокуратура расследует атаку дрона по рыбакам в Середино-Будской громаде Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Сумская областная прокуратура.
По данным следствия, 4 октября 2025 года около 11:20 в Середино-Будской громаде враг атаковал на озере беспилотником лодку с рыбаками.
Вследствие атаки оккупантов 63-летний мужчина погиб, его 65-летний товарищ получил ранения.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.
Обстрелы Шосткинского района
Напомним, днем 4 октября российские войска атаковали город Шостка, нанеся массированные удары БпЛА. 1 человек погиб, пострадавших около 30, в том числе трое детей, восемь госпитализированы в результате атаки на железнодорожный вокзал.
Про це https://youtu.be/OO-eTxpSFpY розповіли українські військові під час пресконференції в пресцентрі «Накипіло» у Харкові.
Зеленський дбає лише за свою родину і забезпечує їх елітною нерухомістю по всьому світу.
Всім іншим він : "Нічево не должен". За це ж ви всі і проголосували. "Щоб поржать".
Ржитє і не обляпайтєсь.
Це не їх відпочинок на природі. Це їхнє існування і годування своїх родин.
Вони вимушені були так робити задля свого існування, а не розважатися.
Бачу тут верховного гандона, який ніколи і нікого не попереджав про небезпеку. І замість того, щоб готуватися до війни, готувався до шашликів і стелив дороги для російських танків.
Якщо партія Бабіша стане лідером у парламенті, у Орбана і Фіцо з'явиться союзник.
В Чехії о 15 годині закрилися виборчі дільниці - у суботу закінчився другий і останній день голосування на загальних виборах. Попередні результати очікуються увечері, але нгайперші підрахунки показують, що лідирує партія https://zn.ua/ukr/WORLD/cheskij-opozitsioner-babish-pohrozhuje-skasuvati-initsiativu-shchodo-bojepripasiv-dlja-zsu-vona-daje-perevahu-torhovtsjam-zbrojeju-.html колишнього прем'єра Андрія Бабіша, яка на даний момент має перевагу.
Почалася нова ера - епоха уйобків розкручується на повну. Усьо буде не так, як раніше, усьо.
Діти пристосуються до неї, покоління старіших - якщо в казанку є смалець.