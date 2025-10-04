РУС
Атака беспилотников на Сумщину
Россияне атаковали дроном лодку с рыбаками на Сумщине: есть погибший и раненый

Прокуратура расследует атаку дрона по рыбакам в Середино-Будской громаде Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Сумская областная прокуратура.

По данным следствия, 4 октября 2025 года около 11:20 в Середино-Будской громаде враг атаковал на озере беспилотником лодку с рыбаками.

Вследствие атаки оккупантов 63-летний мужчина погиб, его 65-летний товарищ получил ранения.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

Также смотрите: Последствия удара РФ по железнодорожному вокзалу в Шостке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обстрелы Шосткинского района

Напомним, днем 4 октября российские войска атаковали город Шостка, нанеся массированные удары БпЛА. 1 человек погиб, пострадавших около 30, в том числе трое детей, восемь госпитализированы в результате атаки на железнодорожный вокзал.

Яка на@уй рибалка та ще у прикордонній громаді.
04.10.2025 18:49 Ответить
Цивільним теж потрібно розуміти, що військовослужбовці армії російської федерації мають прямий наказ вбивати під час наступальних дій цивільних чоловіків, а дітей і жінок використовувати як «живий щит».

Про це https://youtu.be/OO-eTxpSFpY розповіли українські військові під час пресконференції в пресцентрі «Накипіло» у Харкові.
04.10.2025 18:39 Ответить
Цивільним треба розуміти, - що зеленський ніколи їх не захистить: ні цивільних ні військових.
Зеленський дбає лише за свою родину і забезпечує їх елітною нерухомістю по всьому світу.
Всім іншим він : "Нічево не должен". За це ж ви всі і проголосували. "Щоб поржать".
Ржитє і не обляпайтєсь.
04.10.2025 19:06 Ответить
