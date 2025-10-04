УКР
Атака безпілотників на Сумщину
Росіяни атакували дроном човен із рибалками на Сумщині: є загиблий та поранений

Прокуратура розслідує атаку дрона по рибалках у Середино-Будській громаді Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:20 год у Середино-Будській громаді ворог атакував на озері безпілотником човен із рибалками.

Унаслідок атаки окупантів 63-річний чоловік загинув, його 65-річний товариш отримав поранення.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Також дивіться: Наслідки удару РФ по залізничному вокзалу в Шостці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обстріли Шосткинського району

Нагадаємо, вдень 4 жовтня російські війська атакували місто Шостка, завдавши масованих ударів БпЛА. 1 людина загинула, постраждалих близько 30, зокрема троє дітей, восьмеро госпіталізовано внаслідок атаки на залізничний вокзал.

безпілотник обстріл Сумська область човен Шосткинський район
Цивільним теж потрібно розуміти, що військовослужбовці армії російської федерації мають прямий наказ вбивати під час наступальних дій цивільних чоловіків, а дітей і жінок використовувати як «живий щит».

Про це https://youtu.be/OO-eTxpSFpY розповіли українські військові під час пресконференції в пресцентрі «Накипіло» у Харкові.
04.10.2025 18:39 Відповісти
Яка на@уй рибалка та ще у прикордонній громаді.
04.10.2025 18:49 Відповісти
рибалка ета святоє
04.10.2025 18:59 Відповісти
04.10.2025 19:13 Відповісти
Один день на рибалке , додає три дні до життя !
04.10.2025 19:02 Відповісти
Нда...Ставки там у тестя...були, по 30 га. покинув...
04.10.2025 19:03 Відповісти
Цивільним треба розуміти, - що зеленський ніколи їх не захистить: ні цивільних ні військових.
Зеленський дбає лише за свою родину і забезпечує їх елітною нерухомістю по всьому світу.
Всім іншим він : "Нічево не должен". За це ж ви всі і проголосували. "Щоб поржать".
Ржитє і не обляпайтєсь.
04.10.2025 19:06 Відповісти
з зеленою гнидою все зрозуміло, але до чого це тут? два дибіли попхалися рибалити під носом у ******** кацапів яким плювати кого вбивати!
04.10.2025 19:21 Відповісти
Тому, що так вони звикли робити завжди. Всі свої сім десятків років.
Це не їх відпочинок на природі. Це їхнє існування і годування своїх родин.
Вони вимушені були так робити задля свого існування, а не розважатися.
04.10.2025 19:27 Відповісти
Із серії: "Хто винуватий? Невістка..."
04.10.2025 19:29 Відповісти
шкода що не над чехами- рибалками?

Якщо партія Бабіша стане лідером у парламенті, у Орбана і Фіцо з'явиться союзник.

В Чехії о 15 годині закрилися виборчі дільниці - у суботу закінчився другий і останній день голосування на загальних виборах. Попередні результати очікуються увечері, але нгайперші підрахунки показують, що лідирує партія https://zn.ua/ukr/WORLD/cheskij-opozitsioner-babish-pohrozhuje-skasuvati-initsiativu-shchodo-bojepripasiv-dlja-zsu-vona-daje-perevahu-torhovtsjam-zbrojeju-.html колишнього прем'єра Андрія Бабіша, яка на даний момент має перевагу.
04.10.2025 19:13 Відповісти
Блін, від Вашого посту аж голова заболіла..бо буде три дебіла тоді..
04.10.2025 19:41 Відповісти
Люди, які не зрозуміли, не утямили, що почалося інше жіття, повернення до старого життя неможливе, загинуть першими. Треба перекроювати весь уклад, на 100%. Інакше - раптова смерть. Неочікувана.
Почалася нова ера - епоха уйобків розкручується на повну. Усьо буде не так, як раніше, усьо.
Діти пристосуються до неї, покоління старіших - якщо в казанку є смалець.
04.10.2025 19:16 Відповісти
я накуй рибалка?
04.10.2025 19:19 Відповісти
 
 