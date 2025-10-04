Росіяни атакували дроном човен із рибалками на Сумщині: є загиблий та поранений

Прокуратура розслідує атаку дрона по рибалках у Середино-Будській громаді Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:20 год у Середино-Будській громаді ворог атакував на озері безпілотником човен із рибалками.

Унаслідок атаки окупантів 63-річний чоловік загинув, його 65-річний товариш отримав поранення.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Обстріли Шосткинського району

Нагадаємо, вдень 4 жовтня російські війська атакували місто Шостка, завдавши масованих ударів БпЛА. 1 людина загинула, постраждалих близько 30, зокрема троє дітей, восьмеро госпіталізовано внаслідок атаки на залізничний вокзал.