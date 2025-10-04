Росіяни атакували дроном човен із рибалками на Сумщині: є загиблий та поранений
Прокуратура розслідує атаку дрона по рибалках у Середино-Будській громаді Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:20 год у Середино-Будській громаді ворог атакував на озері безпілотником човен із рибалками.
Унаслідок атаки окупантів 63-річний чоловік загинув, його 65-річний товариш отримав поранення.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.
Обстріли Шосткинського району
Нагадаємо, вдень 4 жовтня російські війська атакували місто Шостка, завдавши масованих ударів БпЛА. 1 людина загинула, постраждалих близько 30, зокрема троє дітей, восьмеро госпіталізовано внаслідок атаки на залізничний вокзал.
