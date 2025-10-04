"Укрзализныця" перестроит маршруты в прифронтовые города из-за угрозы российских обстрелов

Из-за угрозы российских обстрелов "Укрзализныця" перестроит маршруты в прифронтовые города.

Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель правления компании Александр Перцовский, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Прифронтовые регионы подвергаются атакам ежедневно. Но принципиально важно продолжать сообщение с этими городами... Перестраиваем определенным образом, не буду об этом широко говорить, но перестраиваем наши маршруты, делаем их комбинированными для того, чтобы уменьшить риски безопасности", - рассказал чиновник.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По словам Перцовского, российские войска продолжают атаки на локомотивы, вагоны и подвижной состав, но несмотря на это компания не планирует прекращать сообщение с прифронтовыми громадами.

"Просим всех пассажиров прислушиваться и к указаниям поездных бригад и к сотрудникам вокзалов. Определенные участки будут проходить автобусами, будут меняться маршруты, чтобы минимизировать риски", - добавил он.

Напомним, что днем 4 октября российские войска атаковали город Шостка, нанеся массированные удары БпЛА. 1 человек погиб, пострадавших около 30, в том числе трое детей, восемь госпитализированы в результате атаки на железнодорожный вокзал.

Смотрите также: Оккупанты атаковали железнодорожный вокзал на Сумщине: погиб человек, пострадавших около 30, в том числе трое детей (обновлено). ФОТО