"Укрзалізниця" перебудує маршрути до прифронтових міст через загрозу російських обстрілів

Через загрози російських обстрілів "Укрзалізниця" перебудує маршрути до прифронтових міст.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова правління компанії Олександр Перцовський, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Прифронтові регіони піддаються атакам щодня. Але принципово важливо продовжувати сполучення з цими містами… Перебудовуємо в певний спосіб, не буду про це широко говорити, але перебудовуємо наші маршрути, робимо їх комбінованими для того, щоб зменшити безпекові ризики", - розповів посадовець.

За словами Перцовського, російські війська продовжують атаки на локомотиви, вагони і рухомий склад, але попри це компанія не планує припиняти сполучення з прифронтовими громадами.

"Просимо всіх пасажирів дослухатися й до вказівок поїзних бригад і до співробітників вокзалів. Певні ділянки будуть проходитися автобусами, будуть змінюватися маршрути, щоб мінімізувати ризики", - додав він.

Нагадаємо, що вдень 4 жовтня російські війська атакували місто Шостка, завдавши масованих ударів БпЛА. 1 людина загинула, постраждалих близько 30, зокрема троє дітей, восьмеро госпіталізовано внаслідок атаки на залізничний вокзал.

