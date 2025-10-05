РУС
2 233 5

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 115 250 человек (+870 за сутки), 11 230 танков, 33 446 артсистем, 23 299 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение техники россиян

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 115 250 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 5.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1115250 (+870) человек

танков - 11230 (+4) ед

боевых бронированных машин - 23299 (+1) ед

артиллерийских систем - 33446 (+18) ед

РСЗО - 1516 (+1) ед

средства ПВО - 1222 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 66863 (+320)

крылатые ракеты - 3803 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63433 (+35)

специальная техника - 3971 (+0)

Читайте: Армия РФ в сентябре потеряла 28 490 военных и 10 авиабортов. ИНФОГРАФИКА

ликвидация рф

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

З такими втратами ворогу нічого не загрожує протягом багатьох років
05.10.2025 07:29 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
05.10.2025 08:14 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
05.10.2025 08:34 Ответить
В ночь на воскресенье, 5 октября, БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кстово Нижегородской области РФ.
05.10.2025 09:01 Ответить
даём квотум доверия зелени до 07,10... если на днюху )(уйла не будет фейерверка в Унече дронами, или в ямальском кресте КР или Паутиной 2.0, то гнать вшивую зелень с правительства сцаной метлой
05.10.2025 09:06 Ответить
 
 