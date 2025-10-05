Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 115 250 человек (+870 за сутки), 11 230 танков, 33 446 артсистем, 23 299 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 115 250 российских оккупантов.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 5.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1115250 (+870) человек

танков - 11230 (+4) ед

боевых бронированных машин - 23299 (+1) ед

артиллерийских систем - 33446 (+18) ед

РСЗО - 1516 (+1) ед

средства ПВО - 1222 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 66863 (+320)

крылатые ракеты - 3803 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63433 (+35)

специальная техника - 3971 (+0)

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

