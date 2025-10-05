Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 115 250 осіб (+870 за добу), 11 230 танків, 33 446 артсистем, 23 299 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 115 250 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 5.10.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1115250 (+870) осіб
танків - 11230 (+4) од
бойових броньованих машин - 23299 (+1) од
артилерійських систем - 33446 (+18) од
РСЗВ - 1516 (+1) од
засоби ППО - 1222 (+0) од
літаків - 427 (+0) од
гелікоптерів - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 66863 (+320)
крилаті ракети - 3803 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 63433 (+35)
спеціальна техніка - 3971 (+0)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
59 одиниць знищеної техніки та 870 чумардосів за день.
Броня - 5. Арта та толістика по мінімуму.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 115 000 це більше, ніж втрати вбитими та померлими Австро-Угорщини у 1 світовій війні.