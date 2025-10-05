УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 115 250 осіб (+870 за добу), 11 230 танків, 33 446 артсистем, 23 299 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення техніки росіян

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 115 250 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 5.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1115250 (+870) осіб

танків - 11230 (+4) од

бойових броньованих машин - 23299 (+1) од

артилерійських систем - 33446 (+18) од

РСЗВ - 1516 (+1) од

засоби ППО - 1222 (+0) од

літаків - 427 (+0) од

гелікоптерів - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 66863 (+320)

крилаті ракети - 3803 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 63433 (+35)

спеціальна техніка - 3971 (+0)

Читайте: Армія РФ у вересні втратила 28 490 військових та 10 авіабортів. ІНФОГРАФІКА

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

армія рф (18934) Генштаб ЗС (7350) ліквідація (4482)
З такими втратами ворогу нічого не загрожує протягом багатьох років
05.10.2025 07:27 Відповісти
05.10.2025 07:29 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
05.10.2025 08:14 Відповісти
05.10.2025 08:14 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
05.10.2025 08:34 Відповісти
05.10.2025 08:34 Відповісти
В ночь на воскресенье, 5 октября, БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кстово Нижегородской области РФ.
05.10.2025 09:01 Відповісти
05.10.2025 09:01 Відповісти
даём квотум доверия зелени до 07,10... если на днюху )(уйла не будет фейерверка в Унече дронами, или в ямальском кресте КР или Паутиной 2.0, то гнать вшивую зелень с правительства сцаной метлой
05.10.2025 09:06 Відповісти
05.10.2025 09:06 Відповісти
Минув 4246 день москальсько-української війни.
59 одиниць знищеної техніки та 870 чумардосів за день.
Броня - 5. Арта та толістика по мінімуму.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 115 000 це більше, ніж втрати вбитими та померлими Австро-Угорщини у 1 світовій війні.
05.10.2025 09:57 Відповісти
05.10.2025 09:57 Відповісти
05.10.2025 09:59 Відповісти
05.10.2025 09:59 Відповісти
 
 