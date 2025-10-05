На фронте за сутки 188 боестолкновений. 60 вражеских штурмов отбито на Покровском направлении, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 4 октября 2025 года, на фронте было зафиксировано 188 боестолкновений.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросил 182 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4373 обстрела, в том числе 103 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5857 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов Зализнычное, Степное, Червона Криница Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и одно артиллерийское средство противника.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 870 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, одну боевую бронированную машину, 18 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 320 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 35 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 10 авиационных ударов, в целом сбросил 28 управляемых авиационных бомб и совершил 189 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районе Волчанска и в сторону Липцов, Синельниково, Колодязного и Кутьковки.

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.

Обстановка на Востоке

Как информирует Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Редкодуб, Среднее, Карповка, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки, Северска и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении вчера произошло два боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в районе Предтечино.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещиевка, Торецк, Полтавка, Русин Яр, Александро-Шультино и в направлении Иванополья.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Золотой Колодец, Родинское, Зверево, Никаноровка, Червоный Лиман, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка, Филиал и в направлении Мирнограда", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Новопавловском направлении противник вчера совершил 34 атаки в районах населенных пунктов Сосновка, Зеленый Гай, Вороное, Январское, Ялта, Поддубное, Новониколаевка, Терновое, Нововасильевка, Новогригорьевка и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение - противник пытался продвинуться в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

