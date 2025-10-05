Враг нанес удар дроном по Чернигову: попадание в АЗС, поднимается столб дыма

Днем 5 октября 2025 года войска РФ в очередной раз атаковали ударным дроном Чернигов.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает атаковать наш город. Вражеский БПЛа попал в заправочную станцию", - отметил он.

Также читайте: Враг ударил по объектам энергетической инфраструктуры в двух областях, есть обесточивание, - Минэнерго

По данным социальных сетей, над городом поднялся густой столб черного дыма.

Больше информации относительно вражеского удара на данный момент не известно.