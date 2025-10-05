РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10230 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Чернигов
1 046 9

Враг нанес удар дроном по Чернигову: попадание в АЗС, поднимается столб дыма

атака на Чернигов

Днем 5 октября 2025 года войска РФ в очередной раз атаковали ударным дроном Чернигов.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает атаковать наш город. Вражеский БПЛа попал в заправочную станцию", - отметил он.

Также читайте: Враг ударил по объектам энергетической инфраструктуры в двух областях, есть обесточивание, - Минэнерго

По данным социальных сетей, над городом поднялся густой столб черного дыма.

Больше информации относительно вражеского удара на данный момент не известно.

Автор: 

Чернигов (928) Черниговская область (1306) Черниговский район (84)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зачекайте!
а шо?
зе!гундос не обговорив це з рютте, калас, фон дер ляйн.....
хммм.....
про чергову зустріч для перемир'я ні з ким не калякав?
і гєніальний доні, щось мовчить.....
показать весь комментарий
05.10.2025 14:37 Ответить
Ще й досі не піднімається стовп диму в Курську??? Альо... члєнограй...ти живий ?
показать весь комментарий
05.10.2025 14:40 Ответить
Один рашистськй дрон залетів і знищив одну чернігівську АЗС.
Ось вам і ефективність Зелі, Сирського, Шмигаля і всієї найвищої військово-політичної шушери.
В реальності, ефективність =0
Протк ефективність брехні зеленого покидька та його банди = 100%.
показать весь комментарий
05.10.2025 14:42 Ответить
Коли вже міністром оборони призначать Чауса, а головнокомандувачем Брижинського?
Цінні кадри, ні, безцінні!! Захистили Чернігівщину, захистять і Україну!
Сумно нікому не буде!
показать весь комментарий
05.10.2025 15:07 Ответить
В результаті падіння уламків і т.д
показать весь комментарий
05.10.2025 15:13 Ответить
Ні, дрон навіть не подряпаний падав
показать весь комментарий
05.10.2025 15:17 Ответить
Можете пояснити в чому критичність ситуації? В Чернігові не одна зарпавка була розбомблена під час облоги, все щвидко відновили, і цю відновлять. Це так само як в Херсоні - навіть КАБи прилітали і все одно місто живе, супермаркети працюють, діти на площадках грають, заправки теж, хоча все на відстані артилерійського пострілу і fpv-дрона. Я б взагалі ці новини не розголошував. Ворог має вважати що на комарині укуси ми не заважємо і тому війна в глухому куті, зробить висновки. А як здіймати галас, що там десь якогось олігарха заправку знесли, то що з того, їх сотні в області. Познищували трансформатори нібито, але світло вже відновили, підстанції швидко ремонтуються. До сраки всі ці дії.
показать весь комментарий
05.10.2025 15:20 Ответить
Єрмак затримує удари зеленського по окупантах, ракетами фламінго від міндіча-шурми??
показать весь комментарий
05.10.2025 15:33 Ответить
Четвертий рік війни добігає - у війську немає навіть ракети путньої, при тому що в чинуш поголовно броні і зарплати в сотні тис що постійно ростуть
показать весь комментарий
05.10.2025 15:38 Ответить
 
 