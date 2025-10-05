Враг нанес удар дроном по Чернигову: попадание в АЗС, поднимается столб дыма
Днем 5 октября 2025 года войска РФ в очередной раз атаковали ударным дроном Чернигов.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает атаковать наш город. Вражеский БПЛа попал в заправочную станцию", - отметил он.
По данным социальных сетей, над городом поднялся густой столб черного дыма.
Больше информации относительно вражеского удара на данный момент не известно.
а шо?
зе!гундос не обговорив це з рютте, калас, фон дер ляйн.....
хммм.....
про чергову зустріч для перемир'я ні з ким не калякав?
і гєніальний доні, щось мовчить.....
Ось вам і ефективність Зелі, Сирського, Шмигаля і всієї найвищої військово-політичної шушери.
В реальності, ефективність =0
Протк ефективність брехні зеленого покидька та його банди = 100%.
Цінні кадри, ні, безцінні!! Захистили Чернігівщину, захистять і Україну!
Сумно нікому не буде!