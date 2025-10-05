УКР
Ворог ударив дроном по Чернігову: влучання в АЗС, піднімається стовп диму

атака на Чернігів

Вдень 5 жовтня 2025 року війська РФ вчергове атакували ударним дроном Чернігів.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує атакувати наше місто. Ворожий БПЛа влучив в заправочну станцію", - зауважив він.

Ворог ударив по об'єктах енергетичної інфраструктури у двох областях, є знеструмлення, - Міненерго

За даними соціальних мереж, над містом піднявся густий стовп чорного диму.

Більше інформації щодо ворожого удару на цю мить невідомо. 

а шо?
зе!гундос не обговорив це з рютте, калас, фон дер ляйн.....
хммм.....
про чергову зустріч для перемир'я ні з ким не калякав?
і гєніальний доні, щось мовчить.....
05.10.2025 14:37 Відповісти
Ще й досі не піднімається стовп диму в Курську??? Альо... члєнограй...ти живий ?
05.10.2025 14:40 Відповісти
Один рашистськй дрон залетів і знищив одну чернігівську АЗС.
Ось вам і ефективність Зелі, Сирського, Шмигаля і всієї найвищої військово-політичної шушери.
В реальності, ефективність =0
Протк ефективність брехні зеленого покидька та його банди = 100%.
05.10.2025 14:42 Відповісти
Коли вже міністром оборони призначать Чауса, а головнокомандувачем Брижинського?
Цінні кадри, ні, безцінні!! Захистили Чернігівщину, захистять і Україну!
Сумно нікому не буде!
05.10.2025 15:07 Відповісти
В результаті падіння уламків і т.д
05.10.2025 15:13 Відповісти
Ні, дрон навіть не подряпаний падав
05.10.2025 15:17 Відповісти
Можете пояснити в чому критичність ситуації? В Чернігові не одна зарпавка була розбомблена під час облоги, все щвидко відновили, і цю відновлять. Це так само як в Херсоні - навіть КАБи прилітали і все одно місто живе, супермаркети працюють, діти на площадках грають, заправки теж, хоча все на відстані артилерійського пострілу і fpv-дрона. Я б взагалі ці новини не розголошував. Ворог має вважати що на комарині укуси ми не заважємо і тому війна в глухому куті, зробить висновки. А як здіймати галас, що там десь якогось олігарха заправку знесли, то що з того, їх сотні в області. Познищували трансформатори нібито, але світло вже відновили, підстанції швидко ремонтуються. До сраки всі ці дії.
05.10.2025 15:20 Відповісти
Єрмак затримує удари зеленського по окупантах, ракетами фламінго від міндіча-шурми??
05.10.2025 15:33 Відповісти
Четвертий рік війни добігає - у війську немає навіть ракети путньої, при тому що в чинуш поголовно броні і зарплати в сотні тис що постійно ростуть
05.10.2025 15:38 Відповісти
 
 