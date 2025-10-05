Ворог ударив дроном по Чернігову: влучання в АЗС, піднімається стовп диму
Вдень 5 жовтня 2025 року війська РФ вчергове атакували ударним дроном Чернігів.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує атакувати наше місто. Ворожий БПЛа влучив в заправочну станцію", - зауважив він.
За даними соціальних мереж, над містом піднявся густий стовп чорного диму.
Більше інформації щодо ворожого удару на цю мить невідомо.
а шо?
зе!гундос не обговорив це з рютте, калас, фон дер ляйн.....
хммм.....
про чергову зустріч для перемир'я ні з ким не калякав?
і гєніальний доні, щось мовчить.....
Ось вам і ефективність Зелі, Сирського, Шмигаля і всієї найвищої військово-політичної шушери.
В реальності, ефективність =0
Протк ефективність брехні зеленого покидька та його банди = 100%.
Цінні кадри, ні, безцінні!! Захистили Чернігівщину, захистять і Україну!
Сумно нікому не буде!