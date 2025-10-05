Ворог ударив дроном по Чернігову: влучання в АЗС, піднімається стовп диму

Вдень 5 жовтня 2025 року війська РФ вчергове атакували ударним дроном Чернігів.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує атакувати наше місто. Ворожий БПЛа влучив в заправочну станцію", - зауважив він.

Також читайте: Ворог ударив по об’єктах енергетичної інфраструктури у двох областях, є знеструмлення, - Міненерго

За даними соціальних мереж, над містом піднявся густий стовп чорного диму.

Більше інформації щодо ворожого удару на цю мить невідомо.