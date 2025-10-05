РУС
Запорожье полностью восстановило электричество после российского обстрела

Вечером 5 октября в Запорожье восстановили электроснабжение после российского обстрела

Вечером воскресенья на Запорожье полностью восстановили подачу электроэнергии всем абонентам, которые оставались без света из-за ночной атаки России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

По словам Федорова, все пострадавшие от обесточивания жители получили электроэнергию, и сейчас ситуация в городе стабилизирована.

"Более 73 тысяч абонентов оставались без света из-за ночного обстрела", - уточнил глава области.

Ранее Министерство энергетики сообщило о значительном повреждении энергетической инфраструктуры в Запорожье и Запорожском районе, что привело к массовым отключениям света.

В сложном состоянии пока оставались Сумская и Черниговская области, где ремонтные работы продолжаются.

За фейки проти правди в Україні, треба КАРАТИ на ділі, а за невиконання посадовими особами з Урядового кварталу, з 2019 року, норм ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
слідчі з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ …., мають уже і якийсь підсумок своєї робити за 4 роки, час надати її результати, з 2019 року, у ВРУ та Українцям!! Гроші на посадах, вони ж регулярно отримують від Українців за свою РОБОТУ???
показать весь комментарий
05.10.2025 20:46
Спочатку крадуть і *******, потім обсіраються і стогнуть, шо зброї немає. "Потужну помсту", блть, обіцяють четвертий рік! Далі форточки розбити у бірюльово, ви ні на що не здатні. Знайдеш ти зброю, як же... У віллах Італіі і Іспаніі, у квартирах Маямі і в офшорах зелених блазнів.
Дякую Земленському, Умєрову, Шмигалю і всім-всім-всім. Кожного дня перемога стає все ближчою!
показать весь комментарий
05.10.2025 20:46
Мама дорогая?
А коммунальные службы Запорожья вообще не спят?
Каждый день прилеты
А в ответ - мы культурно бъем по НПЗ
По заводикам
А в домах у кацапских террористов
Свет
Газ
Вода
Это мы воюем?
Или у нас какая - то ГУМАНИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ?
Пора уже определиться , бл......
показать весь комментарий
05.10.2025 20:48
Багато хто питає - що в Зежнєва з мордою і ротом - а ось що 👇

Кокаїн може викликати оніміння або параліч рота через свою анестезуючу дію - він блокує нервові імпульси, через що німіють слизова, язик і губи. При частому вживанні пошкоджуються нерви, судини й слизова, можливий частковий параліч або втрата чутливості. Через звуження судин погіршується кровопостачання, що може спричинити некроз і руйнування тканин. Виражений параліч чи асиметрія обличчя після вживання можуть бути ознакою інсульту.
показать весь комментарий
05.10.2025 20:54
 
 