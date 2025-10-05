Запорожье полностью восстановило электричество после российского обстрела

Вечером воскресенья на Запорожье полностью восстановили подачу электроэнергии всем абонентам, которые оставались без света из-за ночной атаки России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

По словам Федорова, все пострадавшие от обесточивания жители получили электроэнергию, и сейчас ситуация в городе стабилизирована.

"Более 73 тысяч абонентов оставались без света из-за ночного обстрела", - уточнил глава области.

Ранее Министерство энергетики сообщило о значительном повреждении энергетической инфраструктуры в Запорожье и Запорожском районе, что привело к массовым отключениям света.

В сложном состоянии пока оставались Сумская и Черниговская области, где ремонтные работы продолжаются.

