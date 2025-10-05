Запоріжжя повністю відновило електрику після російського обстрілу

Увечері неділі у Запоріжжі повністю відновили подачу електроенергії всім абонентам, які залишалися без світла через нічну атаку Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, всі постраждалі від знеструмлення жителі отримали електроенергію, і наразі ситуація у місті стабілізована.

"Понад 73 тисячі абонентів залишалися без світла через нічний обстріл", - уточнив очільник області.

Раніше Міністерство енергетики повідомило про значне пошкодження енергетичної інфраструктури в Запоріжжі та Запорізькому районі, що призвело до масових відключень світла.

У складному стані наразі залишалися Сумська та Чернігівська області, де ремонтні роботи тривають.

