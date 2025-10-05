Запоріжжя повністю відновило електрику після російського обстрілу
Увечері неділі у Запоріжжі повністю відновили подачу електроенергії всім абонентам, які залишалися без світла через нічну атаку Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За словами Федорова, всі постраждалі від знеструмлення жителі отримали електроенергію, і наразі ситуація у місті стабілізована.
"Понад 73 тисячі абонентів залишалися без світла через нічний обстріл", - уточнив очільник області.
Раніше Міністерство енергетики повідомило про значне пошкодження енергетичної інфраструктури в Запоріжжі та Запорізькому районі, що призвело до масових відключень світла.
У складному стані наразі залишалися Сумська та Чернігівська області, де ремонтні роботи тривають.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526){Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/307-16#Text
слідчі з ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ …., мають уже і якийсь підсумок своєї робити за 4 роки, час надати її результати, з 2019 року, у ВРУ та Українцям!! Гроші на посадах, вони ж регулярно отримують від Українців за свою РОБОТУ???
Дякую Земленському, Умєрову, Шмигалю і всім-всім-всім. Кожного дня перемога стає все ближчою!
А коммунальные службы Запорожья вообще не спят?
Каждый день прилеты
А в ответ - мы культурно бъем по НПЗ
По заводикам
А в домах у кацапских террористов
Свет
Газ
Вода
Это мы воюем?
Или у нас какая - то ГУМАНИТАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ?
Пора уже определиться , бл......
Кокаїн може викликати оніміння або параліч рота через свою анестезуючу дію - він блокує нервові імпульси, через що німіють слизова, язик і губи. При частому вживанні пошкоджуються нерви, судини й слизова, можливий частковий параліч або втрата чутливості. Через звуження судин погіршується кровопостачання, що може спричинити некроз і руйнування тканин. Виражений параліч чи асиметрія обличчя після вживання можуть бути ознакою інсульту.