1 199 1
Ряд аэропортов РФ ночью приостанавливали работу
Ночью 6 октября несколько аэропортов России временно прекращали работу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росавиацию.
Отмечается, что прекращали работу российские аэропорты Сочи, Нижнего Новгорода, Ярославля, Тамбова, Краснодара, Геленджика, Калуги.
Росавиация заявляет, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
