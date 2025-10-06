РУС
Новости Коллапс в аэропортах РФ
1 199 1

Ряд аэропортов РФ ночью приостанавливали работу

В аэропорту Волгограда РФ приостановили полеты из-за угрозы атаки беспилотников

Ночью 6 октября несколько аэропортов России временно прекращали работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что прекращали работу российские аэропорты Сочи, Нижнего Новгорода, Ярославля, Тамбова, Краснодара, Геленджика, Калуги.

Росавиация заявляет, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

аэропорт (1531) россия (97526)
Ну шо тут поробиш, кацапи одержали аванець і гуляють, при чому тут українські дрони?
06.10.2025 07:27 Ответить
 
 