Низка аеропортів РФ вночі призупиняли роботу
Вночі 6 жовтня кілька аеропортів Росії тимчасово припиняли роботу .
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Росавіацію.
Зазначається, що припиняли роботу російські аеропорти Сочі, Нижнього Новгорода, Ярославля, Тамбова, Краснодара, Геленджика, Калуги.
Росавіація заявляє, що обмеження введені для забезпечення безпеки польотів.
