УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8040 відвідувачів онлайн
Новини Колапс в аеропортах РФ
566 0

Низка аеропортів РФ вночі призупиняли роботу

В аеропорту Волгограда РФ призупинили польоти через загрозу атаки безпілотників

Вночі 6 жовтня кілька аеропортів Росії тимчасово припиняли роботу .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Росавіацію.

Зазначається, що припиняли роботу російські аеропорти Сочі, Нижнього Новгорода, Ярославля, Тамбова, Краснодара, Геленджика, Калуги.

Росавіація заявляє, що обмеження введені для забезпечення безпеки польотів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по ТЕЦ в Брянській області: зникло світло та опалення. ВIДЕО

Автор: 

аеропорт (1879) росія (68214)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну шо тут поробиш, кацапи одержали аванець і гуляють, при чому тут українські дрони?
показати весь коментар
06.10.2025 07:27 Відповісти
 
 