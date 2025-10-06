После атак РФ отключение электроэнергии в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, - "Укрэнерго"

Вследствие вражеских атак на энергообъекты зафиксированы отключения. В Шостке и Черниговской области действуют аварийные отключения. В Харьковской области повреждены объекты энергетики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Сложной остается ситуация в городе Шостка и части Сумской области. Также на Черниговщине для части потребителей (в частности - и в областном центре) местным облэнерго вынужденно применены две очереди графика аварийных отключений", - говорится в сообщении.

По информации Министерства энергетики Украины, РФ нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской области. Сейчас специалисты энергетической отрасли оперативно ликвидируют последствия, продолжаются восстановительные работы.

В Украине продолжаются подготовительные работы к зимнему сезону - проводятся ремонты и модернизация энергообъектов, накапливаются необходимые ресурсы и укрепляется безопасность критической инфраструктуры для бесперебойного обеспечения населения электроэнергией и теплом.

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии остается высоким. По состоянию на 9:30 6 октября оно было на 1% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 3 октября. Причина - содержание облачной погоды в большинстве регионов, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

