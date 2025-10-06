РУС
После атак РФ отключение электроэнергии в Сумской, Черниговской и Харьковской областях, - "Укрэнерго"

Из-за ударов РФ по энергоинфраструктуре повреждены объекты в ряде областей

Вследствие вражеских атак на энергообъекты зафиксированы отключения. В Шостке и Черниговской области действуют аварийные отключения. В Харьковской области повреждены объекты энергетики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"Сложной остается ситуация в городе Шостка и части Сумской области. Также на Черниговщине для части потребителей (в частности - и в областном центре) местным облэнерго вынужденно применены две очереди графика аварийных отключений", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По информации Министерства энергетики Украины, РФ нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской области. Сейчас специалисты энергетической отрасли оперативно ликвидируют последствия, продолжаются восстановительные работы.

В Украине продолжаются подготовительные работы к зимнему сезону - проводятся ремонты и модернизация энергообъектов, накапливаются необходимые ресурсы и укрепляется безопасность критической инфраструктуры для бесперебойного обеспечения населения электроэнергией и теплом.

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии остается высоким. По состоянию на 9:30 6 октября оно было на 1% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 3 октября. Причина - содержание облачной погоды в большинстве регионов, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шостку временно обесточат для ликвидации последствий российской атаки, - "Сумыоблэнерго"

Автор: 

Сумская область (3739) Укрэнерго (670) Минэнерго (390) отключение света (444) Харьковская область (1674) Черниговская область (1311)
06.10.2025 11:59 Ответить
Як я люблю росіян! Я бажаю їм здохнути всім разом,гуртом! Вони такі єдині в своєму фашизмі! Путін-то маріонетка...(може,його і в живих немає)...
06.10.2025 12:01 Ответить
...коли ж вже москва буде палати і сидіти без світла, де ракети прославлені українського виробництва?
06.10.2025 12:03 Ответить
То може час зробити ПРИТОМНІ ВИСНОВКИ що до тих хто мав забезпечити захист цих міст і областей на місцях?!😡😡😡😡😡 і хто про...бав довіру в нуль
06.10.2025 12:38 Ответить
 
 