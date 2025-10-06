Після атак РФ знеструмлення у Сумській, Чернігівській та Харківській областях, - "Укренерго"

Внаслідок ворожих атак на енергооб’єкти зафіксовані відключення. У Шостці та Чернігівській області діють аварійні відключення. В Харківській області пошкоджено об’єкти енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у НЕК "Укренерго".

"Складною залишається ситуація у місті Шостка та частині Сумської області. Також на Чернігівщині для частини споживачів (зокрема – і в обласному центрі) місцевим обленерго вимушено застосовані дві черги графіка аварійних відключень", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Міністерства енергетики України, РФ завдала ударів безпілотниками по об’єктах енергетичної інфраструктури в Харківській області. Наразі фахівці енергетичної галузі оперативно ліквідовують наслідки, тривають відновлювальні роботи.

В Україні тривають підготовчі роботи до зимового сезону - проводяться ремонти та модернізація енергооб’єктів, накопичуються необхідні ресурси та зміцнюється безпека критичної інфраструктури для безперебійного забезпечення населення електроенергією й теплом.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії залишається високим. Станом на 9:30 6 жовтня воно було на 1% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 жовтня. Причина – утримання хмарної погоди у більшості регіонів, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

