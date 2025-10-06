УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11598 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
558 4

Після атак РФ знеструмлення у Сумській, Чернігівській та Харківській областях, - "Укренерго"

Через удари РФ по енергоінфраструктурі пошкоджено об’єкти в низці областей

Внаслідок ворожих атак на енергооб’єкти зафіксовані відключення. У Шостці та Чернігівській області діють аварійні відключення. В Харківській області пошкоджено об’єкти енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у НЕК "Укренерго".

"Складною залишається ситуація у місті Шостка та частині Сумської області. Також на Чернігівщині для частини споживачів (зокрема – і в обласному центрі) місцевим обленерго вимушено застосовані дві черги графіка аварійних відключень",  - йдеться в повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією Міністерства енергетики України, РФ завдала ударів безпілотниками по об’єктах енергетичної інфраструктури в Харківській області. Наразі фахівці енергетичної галузі оперативно ліквідовують наслідки, тривають відновлювальні роботи.

В Україні тривають підготовчі роботи до зимового сезону - проводяться ремонти та модернізація енергооб’єктів, накопичуються необхідні ресурси та зміцнюється безпека критичної інфраструктури для безперебійного забезпечення населення електроенергією й теплом.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії залишається високим. Станом на 9:30 6 жовтня воно було на 1% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 жовтня. Причина – утримання хмарної погоди у більшості регіонів, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шостку тимчасово знеструмлять для ліквідації наслідків російської атаки, - "Сумиобленерго"

Автор: 

Сумська область (4309) Укренерго (2761) Міненерго (1474) відключення світла (1125) Харківська область (1698) Чернігівська область (1091)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.10.2025 11:59 Відповісти
Як я люблю росіян! Я бажаю їм здохнути всім разом,гуртом! Вони такі єдині в своєму фашизмі! Путін-то маріонетка...(може,його і в живих немає)...
показати весь коментар
06.10.2025 12:01 Відповісти
...коли ж вже москва буде палати і сидіти без світла, де ракети прославлені українського виробництва?
показати весь коментар
06.10.2025 12:03 Відповісти
То може час зробити ПРИТОМНІ ВИСНОВКИ що до тих хто мав забезпечити захист цих міст і областей на місцях?!😡😡😡😡😡 і хто про...бав довіру в нуль
показати весь коментар
06.10.2025 12:38 Відповісти
 
 