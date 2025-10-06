ЕС не видит риска для поставок артиллерии Украине из-за выборов в Чехии, - Еврокомиссия

Европейская комиссия не считает, что победа партии ANO Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии может повлиять на реализацию инициативы высокого представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас по поставкам Украине 2 млн артиллерийских снарядов до конца 2025 года.

Об этом сообщила ведущий спикер по иностранным делам Еврокомиссии Анитта Гиппер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По ее словам, Каллас поддерживает связь со всеми государствами-членами для координации помощи Украине и поощрения государств-членов усилить поддержку, в частности в закупке боеприпасов. Сейчас ЕС достиг примерно 80% запланированного объема поставок.

Гиппер также отметила, что обсуждение инициативы продолжится на заседании Совета ЕС по иностранным делам по вопросам обороны 15 октября.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Парламентские выборы в Чехии

Ранее сообщалось, что по результатам подсчета 99% голосов, на парламентских выборах в Чехии побеждает партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша.