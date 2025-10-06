ЄС не бачить ризику для постачання артилерії Україні через вибори в Чехії, - Єврокомісія

Європейська комісія не вважає, що перемога партії ANO Андрея Бабіша на парламентських виборах у Чехії може вплинути на реалізацію ініціативи високої представниці ЄС з закордонних справ Каї Каллас щодо постачання Україні 2 млн артилерійських снарядів до кінця 2025 року.

Про це повідомила провідна речниця з закордонних справ Єврокомісії Анітта Гіппер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За її словами, Каллас підтримує зв’язок з усіма державами-членами для координації допомоги Україні та заохочення держав-членів посилити підтримку, зокрема у закупівлі боєприпасів. Наразі ЄС досяг приблизно 80% запланованого обсягу постачання.

Гіппер також зазначила, що обговорення ініціативи продовжиться на засіданні Ради ЄС у закордонних справах з питань оборони 15 жовтня.

Парламентські вибори в Чехії

Раніше повідомлялося, що за результатами підрахунку 99% голосів, на парламентських виборах у Чехії перемагає партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша.