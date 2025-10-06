Рада завтра рассмотрит законопроект о Киберсилах ВСУ, - Генштаб

Верховная Рада завтра рассмотрит законопроект "О Киберсиле Вооруженных Сил Украины".

Там отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ были созданы подразделения киберборьбы, которые уже обеспечивают отпор киберагрессии врага.

"Во исполнение требований Указа Президента Украины от 26.08.2021 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14.05.2021 "О неотложных мерах по киберобороне государства", директивных документов Министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, начат процесс формирования Киберсил, как отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

7 октября в парламенте запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта №12349 "О Киберсиле Вооруженных Сил Украины".

"Указанный проект Закона Украины был разработан рабочей группой, в состав которой были включены и профильные специалисты Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Принятие законопроекта и поддержка инициативы Вооруженных Сил Украины по созданию Киберсил и развития эффективных боевых возможностей в отдельном операционном домене - в киберпространстве - ускорят внедрение изменений, необходимых для борьбы с агрессором", - добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, о планах создания Киберсил ВСУ стало известно в конце октября 2024 года.

