Рада завтра розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ, - Генштаб

Верховна Рада завтра розгляне законопроєкт "Про Кіберсили Збройних Сил України".

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ було утворено підрозділи кіберборотьби, які вже забезпечують відсіч кіберагресії ворога.

"На виконання вимог Указу Президента України від 26.08.2021 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021 "Про невідкладні заходи з кібероборони держави", директивних документів Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України, розпочато процес формування Кіберсил, як окремого роду сил Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Україна, Румунія та Молдова створять регіональний кіберальянс, - РНБО

7 жовтня у парламенту заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту №12349 "Про Кіберсили Збройних Сил України".

"Вказаний проєкт Закону України було розроблено робочою групою, до складу якої були включені і профільні фахівці Генерального штабу Збройних Сил України.



Прийняття законопроєкту та підтримка ініціативи Збройних Сил України щодо створення Кіберсил та розвитку ефективних бойових спроможностей у окремому операційному домені – в кіберпросторі - прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором", - додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, про плани створення Кіберсил ЗСУ стало відомо наприкінці жовтня 2024 року.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі